Por Europa: el Bayern Munich de los récords, el 9-0 de Ajax, el insólito sorteo de un árbitro y la invasión de campo en Francia

Siete de los diez goles anotados el sábado en la Bundesliga se vieron en el Allianz Arena. Y fueron convertidos por el mismo equipo, Bayern Munich, que destrozó al recién ascendido Bochum por 7-0. La goleada sirvió para que el polaco Robert Lewandowski agigantara su leyenda: elevó a 19 los partidos consecutivos en los que celebra al menos un gol. Y llegó a 13 encuentros como local en los que su nombre aparece en el marcador. Ambas cifras son históricas para el torneo doméstico alemán.

Los bávaros quedaron a 17 partidos de un récord mundial en propiedad de... River. Los alemanes llevan 79 encuentros con al menos un gol, todavía lejos de los millonarios, que entre 1936 y 1939 llegaron a 96 enfrentamientos sin quedar en cero.

Los goles de Bayern ante Bochum

El partido entre los bávaros y Bochum no tuvo equivalencias. Bayern se fue al descanso goleando por 4-0 gracias a las conquistas de Leroy Sane, Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Vassilos Lambropoulos, en contra. En la segunda parte, Lewandowski, Kimmich y Eric Maxim Choupo-Moting le dieron forma al marcador. Bayern ya es el único puntero de la Bundesliga, con 13 puntos sobre 15 posibles. Aunque hoy podría sobrepasarlo Wolfsburg, si es que vence como local a Eintracht Frankfurt y consigue puntaje perfecto al completarse la quinta fecha del torneo germano.

“Piedra, papel o tijera” en Rusia

En la primera división rusa hubo otra lluvia de goles en el encuentro que disputaron Krylya Sovetov y Rostov, por la octava fecha del torneo. Los primeros se impusieron por 4-2, pero la curiosidad se vivió en el sorteo previo al comienzo del partido. El árbitro, Igor Panin, se olvidó la moneda para resolver qué equipo haría el saque inicial. ¿Qué hizo? Armó un “piedra, papel o tijera” entre los dos capitanes y ante la vista de todos los hinchas. Ganó el de Krylya Sovetov, que también se impondría en la cancha por 4-2.

E esta maneira de definir quem saía com a bola em Krylia x Rostov?



👊✌️✋ pic.twitter.com/BeJTzvPe11 — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) September 18, 2021

Invasión de hinchas en Francia

Lille, vigente campeón de la Ligue 1, sigue sin arrancar. Este sábado perdió por 1-0 en el clásico del norte francés, en un partido que debió ser interrumpido durante media hora por una invasión de cancha en el entretiempo por parte de los hinchas de Lens. La agencia ANSA reportó que las fuerzas de seguridad intervinieron para restaurar la normalidad. Luego de un comité de crisis en el mismo estadio, la resolución de las autoridades fue continuar el encuentro. Al volver la acción, Lens (que contó con el argentino Facundo Quiroga entre los titulares, consiguió los tres puntos gracias a un gol de Przemyslaw Frankowski.

Hinchas de Lens, de Francia, invaden la cancha para buscar a los simpatizantes de Lille durante el encuentro entre ambos por la Ligue 1 de Francia. FRANCOIS LO PRESTI - AFP

Ajax destrozó a Cambuur con presencia argentina

Con los argentinos Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico desde el arranque, Ajax trituró al recién ascendido Cambuur por 9-0 en uno de los partidos de la quinta fecha de la Eredivisie. El ex defensor de Newell´s aportó una asistencia para el séptimo gol de su equipo, convertido por Sebastien Haller, el centrodelantero de moda en Europa. Ajax quedó como líder del torneo, aunque podría perder esa posición de privilegio si es que este domingo PSV Eindhoven derrota a otro de los grandes del fútbol holandés: Feyenoord, de Rotterdam.

Italia: una torre de Babel en Salernitana vs. Atalanta