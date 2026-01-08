Las duras críticas de Mourinho a los jugadores de Benfica, su tajante decisión y la irónica reacción de los hinchas

La derrota fue un golpe durísimo y José Mourinho no la dejó pasar. Benfica cayó 3-1 ante Sporting Braga y quedó eliminado en las semifinales de la Taça de la Liga de Portugal, en una noche que expuso falencias futbolísticas, tensiones internas y dejó secuelas deportivas inmediatas. Fiel a su estilo, el entrenador portugués fue implacable con sus jugadores y asumió el revés como una actuación inadmisible.

“No puedo decir que el Braga mereciera ganar. Debo decir que el Benfica mereció perder”, lanzó Mourinho en conferencia de prensa, visiblemente molesto. El técnico apuntó directamente al rendimiento del primer tiempo, que calificó como “horrible en todos los sentidos”, y detalló una cadena de errores que, a su entender, explican la eliminación.

“Desde el momento en que el árbitro João Pinheiro pitó un penal fuera del área, en lugar de una reacción positiva hubo nerviosismo, negatividad, una posesión pésima y pérdidas increíbles. Con tantos errores técnicos, parecía que había errores tácticos, algo que no ocurrió. Fue inaceptable bajo cualquier circunstancia”, sentenció.

Los hinchas tampoco dejaron pasar la eliminación. Un grupo de fanáticos, indignados con la política deportiva de la directiva y en relación a las obras que hace el club, desplegó en las afueras del Estádio da Luz una pancarta plagada de ironía que decía: “Después del hotel, hagan un burdel. A la mierda los títulos, lo que queremos hormigón”.

El pasacalle irónico de los hinchas de Benfica: "Después del hotel hagan un burdel; a la mierda los títulos, queremos cemento"

El Braga había sacado ventaja rápidamente. A los 19 minutos ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Pau Víctor y Rodrigo Zalazar, quien aprovechó una acción defensiva mal resuelta para ampliar la diferencia con una definición que Mourinho calificó como “inadmisible”.

En el complemento, Vangelis Pavlidis descontó de penal y le dio una mínima ilusión a Benfica, pero Gustaf Lagerbielke selló el 3-1 definitivo a diez minutos del final, clasificando al Braga a la final, donde enfrentará a Vitória Guimarães, verdugo de Sporting Lisboa en la otra semifinal.

Zalazar marcó el 2 a 0 del Braga ante Benfica (https://x.com/SLBenfica)

Más allá del resultado, el foco quedó puesto en la reacción del entrenador. Mourinho reconoció que habló con el plantel tras el partido, algo que no suele hacer. “No suelo hablar en el vestuario después de los partidos, pero hoy lo hice. Hablé en un tono crítico pero tranquilo. No hubo diálogo, fue un monólogo. Hubo actuaciones individuales absolutamente inaceptables, que se reflejaron en un rendimiento colectivo muy flojo”, explicó.

Incluso, el técnico fue más allá y tomó una decisión disciplinaria poco habitual: el plantel no regresó a sus casas tras la eliminación. “Quiero que los jugadores duerman tan bien como yo, es decir, que no duerman nada. Irán al centro de entrenamiento y dormirán allí. Espero que no puedan pegar un ojo, como yo”, disparó, en una frase que rápidamente recorrió Portugal y Europa.

Otamendi le reclama al árbitro por su expulsión ante Braga (https://x.com/SLBenfica)

La noche también fue especialmente negativa para Nicolás Otamendi. El defensor de la selección argentina tuvo un partido complicado y fue señalado por los hinchas tras quedar desacomodado en el segundo gol del Braga, cuando Rodrigo Zalazar lo eludió con facilidad. Para colmo, el capitán de Benfica fue expulsado sobre el final del encuentro: ya amonestado desde los 11 minutos, protestó una falta cobrada por el árbitro y vio la segunda amarilla.

La roja tendrá consecuencias directas. Otamendi no podrá estar en el clásico ante Porto, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Portugal, que se disputará el miércoles 14. Una baja sensible para Mourinho, que pierde a uno de sus referentes defensivos justo cuando comienzan a aparecer las primeras críticas de los hinchas hacia su gestión.

El resumen del partido

En cuanto a los otros argentinos del plantel, Gianluca Prestianni ingresó en el segundo tiempo y fue uno de los pocos que intentó cambiar la dinámica ofensiva, mientras que Enzo Barrenechea no estuvo disponible debido a una lesión en el brazo izquierdo.

Con la eliminación consumada, Benfica se quedó sin uno de los objetivos del semestre y expuso un arranque de año turbulento. Mourinho lo dejó claro: “En la primera parte hicimos todo mal. Entramos para presionar y ganar, pero el equipo se derrumbó. Fue un colapso técnico, un desastre”.