Las espectaculares atajadas de Dibu Martínez en la victoria de Aston Villa ante Newcastle

Aston Villa le ganó como visitante a Newcastle por 2 a 0, por la 23° fecha de la Premier League. La victoria fuera de casa afianza al conjunto de Unai Emery en el segundo escalón de la tabla de posiciones, en la misma línea que Manchester City (46 puntos) y como escolta del puntero Arsenal (50), que se mide ante Manchester United. Fue una jornada ciento por ciento positiva para los Villanos.

El partido todavía estaba en su amanecer cuando el italiano Sandro Tonali hizo una gran jugada individual a pura gambeta por la medialuna del área rival, hasta quedar frente a frente ante Dibu Martínez. Pero el campeón del mundo sacó la pelota a puro reflejo y con el pie izquierdo, cuando parecía vencido. Fue la primera señal de una tarde inspirada para el guardavallas, que asumirá un nuevo desafío en el Mundial 2026.

La tapada con los pies

Minutos después, llegó una gran salvada de Nick Pope ante Emiliano Buendía, el otro argentino de Aston Villa, que remató buscando que la pelota se colara junto al palo izquierdo del arquero. Y a los 11 minutos, Ollie Watkins se perdió una ocasión inmejorable luego de una habilitación de Jadon Sancho: fue Pope quien volvió a reaccionar de manera impecable y despejó el balón con el taco. El ritmo era frenético.

A esas alturas, el partido era equilibrado: Newcastle proponía en ofensiva, pero Aston Villa, el visitante, no dudaba en esperar la oportunidad con filosos contraataques. El 0 a 0 se mantenía lo largo del primer tiempo, aunque a falta de gritos, el encuentro atraía por su dinamismo.

Hasta que a los 19 minutos de la primera etapa, Buendía sacó de la galera un golazo, después de una sucesión de toques entre los belgas Amadou Onana y Youri Tielemans. Desde afuera del área, el marplatense apuntó y ubicó la pelota al palo derecho del arquero, un remate bombeado e inalcanzable.

Desde el golazo de Aston Villa, Newcastle ya no llegó tan claro, no pudo generar situaciones de gol frente a su público, que le dedicó algunos insultos a Dibu Martínez. Y entre la impotencia de Las Urracas, Yoane Wissa mereció una tarjeta amarilla después de un empujón al guardián de la selección argentina a los 31 minutos, cuando el arquero ya tenía la pelota en su poder.

El gol de Buendía

De todas maneras, Newcastle llegó peligrosamente sobre el final de la primera etapa y volvió a exigir al máximo a Dibu, que sacó un manotazo para despejar del ángulo el cabezazo de Lewis Miley, que aprovechó un centro de Anthony Gordon. Otra vez, Martínez apareció en un momento clave para frustrar las intenciones de los locales.

El manotazo salvador de Dibu

La segunda gran tapada de Dibu Martínez ante Newcastle

En el segundo tiempo, el partido mantenía el mismo ritmo de los primeros 45 minutos. Pero evidenciaba, también, la imprecisión del conjunto de Unai Emery, que no encontraba la cuña para volver a vulnerar la valla de Newcastle. Sin embargo, los Villanos terminaron liquidando el partido con la aparición de cabeza de Watkins, después de una serie de dudas de la defensa local en los despejes, y tras un centro de Morgan Rogers.

Se trató de una victoria trabajosa, sustentada por las intervenciones clave de Dibu Martínez y con el disparo certero de Buendía. Así, por fin, Aston Villa pudo cortar una racha de 17 partidos y desde 2005 sin poder vencer en el estadio St. James Park. Y además, navega con comodidad en los puestos de Champions League, pensando en la próxima temporada.