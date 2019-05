Las explosivas declaraciones del DT de Paranaense y Marco Ruben contra Boca

Tiago Nunes, el DT de Paranaense, en el banco de suplentes Fuente: FotoBAIRES

Después del triunfo agónico de Boca Juniors por 2-1 frente a Atlético Paranaense, el entrenador del equipo brasileño desató su ira por las decisiones del árbitro ecuatoriano Carlos Orbe durante los noventa minutos de juego. "Les doy la alerta para todos los demás equipos: Si no hay VAR, acá no se gana. Es imposible ganar acá sin VAR porque el árbitro está muy condicionado a todo lo que sucede", explotó Tiago Nunes.

Marco Ruben, quien participó de aquella polémica final de la Copa Argentina 2015 en la que su Rosario Central cayó frente al Xeneize perjudicado por Diego Ceballos, coincidió con su entrenador: "Nos vamos tristes, nos vamos mal. Estoy acostumbrado a que pasen cosas así acá. Perdimos en el último minuto con varias situaciones que fueron más que dudosas. Esto tiene que ser un aprendizaje para saber cómo es la competición y hacernos fuertes cuando pasen estas cosas", explicó el delantero argentino que marcó los tres goles en la ida en Brasil y anotó el único tanto de su equipo en La Bombonera.

Nunes siguió con su diatriba, cuestionando una mano de Julio Buffarini en el área y la expulsión de Wellington tras un planchazo sobre Carlos Tevez: "Nuestro equipo hizo un gran partido, tácticamente perfecto, pero nos quitaron un penal y la expulsión fue por lo menos dudosa".

Atlético Paranaense finalmente quedó segundo en el grupo G con nueve puntos, dos por debajo de Boca Juniors, tras la caída en el cuarto minuto de descuento por el gol de Tevez. Pese a la superioridad del Xeneize desde que empató el partido, el técnico del Paranaense insistió: "Si no hubiese sido por la influencia del árbitro, no perdíamos. No nos cobraron un penal, que la pelota da en la mano de Buffarini. En el primer gol de Boca, el jugador que la mete está adelantado y la expulsión es como mínimo dudosa".

Tanto Boca, que finalizó como líder, y Athletico Paranaense conocerán su destino el próximo lunes, cuando se sorteen los octavos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize podría cruzarse con River, segundo en el Grupo A, en una temprana reedición de la final de la última edición del máximo certamen continental.