En qué horarios de Argentina juega la selección sus partidos del Mundial 2026

El combinado nacional capitaneado por Lionel Messi es cabeza de serie del Grupo J con Argelia, Austria y Jordania; los juegos de la primera etapa los afrontará en Kansas y Dallas
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La selección argentina ya tuvo sus primeros entrenamientos en Kansas, donde montó la concentración para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En Norteamérica, defenderá el título que logró en Qatar 2022 con el anhelo de ser el tercer país después de Italia y Brasil en coronarse en dos ediciones consecutivas y al menos en la primera etapa afrontará sus encuentros en horarios “amigables” para la rutina de los hinchas albicelestes.
El sorteo ubicó al combinado nacional como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Teniendo en cuenta que la diferencia horaria entre nuestro país y los tres anfitriones va desde -1 a -4 horas de acuerdo a la región, el elenco de Lionel Scaloni disputará dos duelos por la noche y otro por la tarde.
La albiceleste debutará en la Copa del Mundo el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. los africanos en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.
Si se ubica primero o segundo en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la Argentina se clasificará a 16avos de final que es la nueva etapa que se sumó con el formato de 48 participantes.
De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en el certamen, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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