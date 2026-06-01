En qué horarios de Argentina juega la selección sus partidos del Mundial 2026

La selección argentina ya tuvo sus primeros entrenamientos en Kansas, donde montó la concentración para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En Norteamérica, defenderá el título que logró en Qatar 2022 con el anhelo de ser el tercer país después de Italia y Brasil en coronarse en dos ediciones consecutivas y al menos en la primera etapa afrontará sus encuentros en horarios “amigables” para la rutina de los hinchas albicelestes.

El sorteo ubicó al combinado nacional como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Teniendo en cuenta que la diferencia horaria entre nuestro país y los tres anfitriones va desde -1 a -4 horas de acuerdo a la región, el elenco de Lionel Scaloni disputará dos duelos por la noche y otro por la tarde.

Giovani Lo Celso es uno de los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 @Argentina

La albiceleste debutará en la Copa del Mundo el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. los africanos en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

Si se ubica primero o segundo en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la Argentina se clasificará a 16avos de final que es la nueva etapa que se sumó con el formato de 48 participantes.

De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en el certamen, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ya definió los 26 futbolistas que disputará el Mundial 2026 KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907