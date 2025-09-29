Las posiciones del Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

A falta de seis fechas para que termine la etapa regular del torneo Clausura, la definición está muy pareja en relación a la clasificación a los playoffs y la recta final de una temporada que debe definir cinco clasificados a la próxima Copa Libertadores, seis a la Copa Sudamericana, y dos descensos será al rojo vivo.

Hasta el momento, hay un solo equipo argentino con boleto garantizado a la Libertadores 2026. Es Platense, el campeón del torneo Apertura. A ese certamen se sumarán de manera directa el campeón del Clausura, y el ganador de la Copa Argentina (Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Belgrano en semifinales; Racing y River en cuartos de final), y los tres primeros (que no hayan ganado títulos) de la tabla anual, con la condición de que el primero y segundo ingresarán de modo directo en los grupos, y el tercero deberá disputar los repechajes de ingreso desde la segunda fase, tal como lo hizo Boca este año.

Si el campeón del Clausura coincide con el de la Copa Argentina, Copa Libertadores o Sudamericana. se reordenarán las posiciones con el siguiente equipo mejor ubicado en la tabla general de 2025 hasta cubrir la totalidad de las plazas disponibles. Si un equipo argentino gana la Copa Libertadores o la Sudamericana 2025, se obtendrá una plaza adicional.

En este momento, la tabla anual es liderada por Rosario Central (50 puntos). Su goleada 3 a 0 ante Gimnasia en La Plata le permitió al Canalla trepar a la cima, y además tiene pendiente de resolución el partido suspendido de la fecha 7 con Sarmiento, por causas climáticas.

Segundo quedó River (49), que cayó con Riestra de local y enhebró su cuarta derrota consecutiva (las dos con Palmeiras por la Libertadores, y contra Atlético Tucumán en la fecha pasada del Clausura).

El que aparece en el tercer lugar y hoy se está clasificando al repechaje de la Libertadores es Argentinos Juniors (47), que venció 2 a 0 a Aldosivi, llegó a los 47 puntos y alcanzó a Boca (47), pero tiene una mejor diferencia de gol (+19 contra +18).

El Xeneize cayó de manera inesperada 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, quedó preocupado y sacó la calculadora para ver sus chances de regresar a la Libertadores después de dos años sin poder jugar la etapa de grupos. Y debería mirar el espejo retrovisor, porque muy cerca ya tiene a Riestra (46), que subió al quinto escalón con los tres puntos que sumó en el Monumental.

Por el momento, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana están Boca (47), Riestra (46), San Lorenzo (43), Tigre (42), Barracas (41) y Racing y Huracán (40).

Así está la tabla anual Redacción LA NACION

Derrumbe millonario

Fuertes y lapidarios bajaron los silbidos tras el final, como hace mucho tiempo no se escuchaban en el Monumental, luego de la histórica derrota por 2 a 1 ante Riestra. El malestar de los hinchas de River ya no es algo pasajero, subió a la escala de hartazgo por un equipo que no da respuestas de ningún tipo. Ni futbolísticas ni de carácter. La caída libre se profundiza en cada partido. La cuarta derrota consecutiva –racha negativa por la que no atravesaba desde 2010, con Leonardo Astrada, en una de las campañas que integraron el trienio del descenso- expone a Marcelo Gallardo en el peor momento de su mandato.

El Bicho sube

Con dos goles en el segundo tiempo, Argentinos venció 2-0 a Aldosivi y se trepó al podio de la Tabla Anual. Un tanto en contra de Giuliano Cerato y otro de Hernán López Muñoz le dieron el triunfo al equipo de Nico Diez, que se metió entre los ocho primeros de la Zona A. El Bicho se entusiasma y aprovecha la irregularidad constante de Boca, en un duelo mano a mano por la clasificación a la Libertadores.

Inexplicable Boca

Boca se volvió de Florencio Varela sin nada. Demasiado castigo para un equipo que fue superior a Defensa y Justicia en 75 de los 100 minutos del partido, contando el tiempo agregado. Dos errores de su arquero, Agustín Marchesín -un penal y un envío cruzado en el que no salió- le costaron carísimo al equipo que tuvo a Claudio Úbeda en el banco de suplentes por la ausencia de Miguel Russo. El 1-2 caló hondo, además, en la tabla anual: el Xeneize ahora está afuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores, el gran objetivo del club después de dos años de no jugarla.

En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos en la tabla anual, el desempate se activará de esta forma:

-En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles

-en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de goles a favor

-en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de puntos contra aquellos con quienes iguala la posición considerando los partidos disputados durante las fases regulares de los torneos de la temporada. De ser necesario, la mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor ante el mismo rival o rivales.

En favor del equipo mejor posicionado en la tabla general del fair play.

Sorteo

Vale destacar que este sistema no se tendrá en cuenta para el caso de igualdad en puntos para la definición del descenso en la tabla general anual, que establece la realización de partido de desempate. En este contexto, si hoy terminara la temporada, Aldosivi (18) y San Martín de San Juan (19) perderían la categoría; uno por estar último en la tabla anual, y como también está en el fondo en la de promedios, la plaza restante es para el penúltimo, en este caso el equipo sanjuanino. Con su victoria ante Sarmiento, Talleres tomó un poco de aire y llegó a 23 para intentar salir de la zona roja.