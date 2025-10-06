Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

A falta de cinco fechas para que termine la etapa regular del torneo Clausura, la definición está muy pareja en relación a la clasificación a los playoffs y la recta final de una temporada que debe definir cinco clasificados a la próxima Copa Libertadores, seis a la Copa Sudamericana, y dos descensos.

Hasta el momento, hay un solo equipo argentino con boleto garantizado a la Libertadores 2026. Es Platense, el campeón del torneo Apertura. A ese certamen se sumarán de manera directa el campeón del Clausura, y el ganador de la Copa Argentina (Argentinos vs. Belgrano e Independiente Rivadavia vs. River serán las semifinales), y los tres primeros (que no hayan ganado títulos) de la tabla anual, con la condición de que el primero y segundo ingresarán de modo directo en los grupos, y el tercero deberá disputar los repechajes de ingreso desde la segunda fase, tal como lo hizo Boca este año.

Si el campeón del Clausura coincide con el de la Copa Argentina, Copa Libertadores o Sudamericana. se reordenarán las posiciones con el siguiente equipo mejor ubicado en la tabla general de 2025 hasta cubrir la totalidad de las plazas disponibles. Si un equipo argentino gana la Copa Libertadores o la Sudamericana 2025, se obtendrá una plaza adicional.

En la actualidad, la Tabla Anual es liderada por Rosario Central (53 puntos), que además tiene pendiente de resolución el partido suspendido de la fecha 7 con Sarmiento, por causas climáticas.

Segundo aparece Boca. El Xeneize suma 50 unidades y el 5 a 0 a Newell’s le permite ampliar su muy buena diferencia de gol, que trepó a +23. Tercero quedó River, con 49 unidades.

Por el momento, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana están Argentinos Juniors (48), Riestra (46) y Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas, todos con 43.

Goleada implacable

Boca edificó una gran actuación ante un Newell’s que se rindió demasiado rápido. Pero a no confundirse: que la Lepra no esté pasando por un buen momento no significa que todo haya sido sencillo. El Xeneize realmente jugó muy bien, sobre todo en lo futbolístico. Hubo triangulaciones y tareas individuales muy destacadas, como las de Giménez, Barinaga y, como siempre, Paredes. Giménez, en dos ocasiones, Costa, Aguirre y Blanco construyeron la goleada 5 a 0 delante de una Bombonera efervescente que celebró con alegría la gran tarea del equipo bajo la lluvia.

Partidazo en Rosario

En un gran partido, Central pudo darlo vuelta y le ganó 2 a 1 a River en Arroyito. Borja había abierto el marcador a los 10 minutos, pero Ibarra en la primera etapa y Malcorra en el segundo tiempo remontaron una historia que venía complicada. Los últimos minutos fueron electrizantes, con el local perdiéndose en varias ocasiones el tercer tanto y el Millo malogrando oportunidades para empatarlo 2 a 2.

En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos en la tabla anual, el desempate se activará de esta forma:

-En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles

-en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de goles a favor

-en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de puntos contra aquellos con quienes iguala la posición considerando los partidos disputados durante las fases regulares de los torneos de la temporada. De ser necesario, la mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor ante el mismo rival o rivales.

En favor del equipo mejor posicionado en la tabla general del fair play.

Sorteo

Vale destacar que este sistema no se tendrá en cuenta para el caso de igualdad en puntos para la definición del descenso en la tabla general anual, que establece la realización de partido de desempate. En este contexto, si hoy terminara la temporada, San Martín de San Juan (20) perdería la categoría por ser el último de la Tabla Anual y Aldosivi descendería por tener el peor promedio (0,777), justamente por delante del conjunto cuyano.