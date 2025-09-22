Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Ya pasaron nueve fechas del torneo Clausura y la paridad es total en relación a la clasificación a los playoffs, en la recta final de una temporada que debe definir cinco clasificados a la próxima Copa Libertadores, seis a la Copa Sudamericana, y dos descensos.

Hasta el momento, hay un solo equipo argentino con boleto garantizado a la Libertadores 2026. Es Platense, el campeón del torneo Apertura. A ese certamen se sumarán de manera directa el campeón del Clausura, y el ganador de la Copa Argentina (Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Belgrano en semifinales; Racing y River en cuartos de final), y los tres primeros (que no hayan ganado títulos) de la tabla anual, con la condición de que el primero y segundo ingresarán de modo directo en los grupos, y el tercero deberá disputar los repechajes de ingreso desde la segunda fase, tal como lo hizo Boca este año.

Si el campeón del Clausura coincide con el de la Copa Argentina, Copa Libertadores o Sudamericana. se reordenarán las posiciones con el siguiente equipo mejor ubicado en la tabla general de 2025 hasta cubrir la totalidad de las plazas disponibles. Si un equipo argentino gana la Copa Libertadores o la Sudamericana 2025, se obtendrá una plaza adicional.

En este momento, la tabla anual es liderada por River (49); su derrota en Tucumán ante Atlético le daba la oportunidad a Boca y a Rosario Central alcanzarlos. Sin embargo, ambos malograron esa chance y siguen como escoltas, con 47. El Xeneize lo ganaba bien 2 a 0 ante Central Córdoba en la Bombonera, pero el Ferroviario reaccionó a tiempo y logró empatarlo. En tanto, el Canalla igualó ante Talleres 1 a 1, aunque los de Arroyito tienen pendiente de resolución el partido suspendido con Sarmiento por la tormenta.

Paso en falso millonario

River tiene la cabeza en otro torneo, en otra ciudad, en otro país. La obsesión es la Copa Libertadores: este miércoles juega con Palmeiras, por el desquite de los cuartos de final, en San Pablo. En el primer encuentro, en el Monumental, perdió por 2 a 1. Sabe que no tiene margen de error, que el golpe puede ser demasiado duro. Por eso, jugó este sábado con un equipo con mayoría de suplentes en Tucumán. La derrota por 2 a 0 con Atlético es un mensaje: en el equipo millonario prácticamente nadie ofrece garantías.

De poder golear a casi perder

Boca estaba edificando un gran partido. El mejor de la era Russo. En la primera etapa, Rodrigo Battaglia capturó un cabezazo de Giménez para abrir el marcador y convertirse en el máximo goleador de este ciclo, con 4 conquistas. Ya en la segunda parte, Merentiel se sacó la mufa y volvió a marcar para establecer el 2 a 0.

Sin embargo, Central Córdoba encontró el descuento a través de Florentín y eso descolocó al equipo local. Ante un Boca desconcertado, el Ferroviario fue por más e Iván Gómez colgó del ángulo una pelota que se convirtió en el 2 a 2. El empate le impidió al Xeneize treparse a la cima de la Zona A (junto a Unión), y quedó igualado con los santiagueños en el tercer escalón.

Se le escapó

Rosario Central y Talleres empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito por la novena fecha del Clausura. El equipo de Ariel Holan se adelantó antes del descanso con un golazo de Alejo Véliz, tras asistencia de Ángel Di María. En el complemento, la T reaccionó y lo igualó pronto con un tanto de Valentín Depietri. A los 20 minutos del segundo tiempo, la visita de Carlos Tevez quedó con diez por la expulsión de Miguel Navarro, pero el Canalla no logró sacar provecho de la superioridad numérica.

Más, atrás, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana están Argentinos (44), Riestra (43), Barracas (41), San Lorenzo (40) y Tigre y Huracán (39).

En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos en la tabla anual, el desempate se activará de esta forma:

-En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles

-en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de goles a favor

-en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de puntos contra aquellos con quienes iguala la posición considerando los partidos disputados durante las fases regulares de los torneos de la temporada. De ser necesario, la mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor ante el mismo rival o rivales.

En favor del equipo mejor posicionado en la tabla general del fair play.

Sorteo

Vale destacar que este sistema no se tendrá en cuenta para el caso de igualdad en puntos para la definición del descenso en la tabla general anual, que establece la realización de partido de desempate. En este contexto, si hoy terminara la temporada, Aldosivi y San Martín de San Juan, ambos con 18 puntos, deberían disputar un cotejo de desempate. Talleres, con apenas dos puntos más, intenta salir de la zona roja.

En la de promedios también aparecen juntos el Tiburón y el Santo sanjuanino en la zona baja, con Sarmiento muy cerca y preocupado.