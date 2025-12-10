Las zonas A y B del Apertura y Clausura 2026: así quedaron los grupos de la próxima Liga Profesional

La Liga Profesional (LPF) anunció este miércoles los grupos para los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2026, que se jugará con el mismo formato que la de este año, tras el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza.

Los equipos que competirán en el año próximo son casi todos los mismos que en 2025, con excepción de los dos que descendieron a la Primera Nacional -San Martín de San Juan y Godoy Cruz- y que los reemplazaron Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza.

Independiente quedó en el grupo A y Racing, en el B Marcos Brindicci

Para ambos campeonatos, los 30 conjuntos se dividieron en dos zonas de 15 cada uno. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos en sus respectivos grupos y cada club, además, jugará un clásico y un interzonal. En total serán 16 encuentros para cada conjunto y los mejores ocho de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

A través del azar, además se definieron los interzonales que habrá en los dos torneos y el más atractivo será Boca vs. Racing. Como el xeneize jugará también el Superclásico vs. River, enfrentará a todos los demás clubes denominados ‘grandes’ porque comparte el grupo A con Independiente y San Lorenzo. En síntesis, el elenco del barrio porteño de la Boca tendrá al menos ocho clásicos en el 2026.

Además, el Millonario disputará el interzonal vs. Vélez Sarsfield; el Rojo ante Independiente Rivadavia de Mendoza; San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto; Rosario Central vs. Talleres de Córdoba; y Argentinos Juniors vs. Lanús.

Rosario Central vs. Newell's, uno de los tantos clásicos que tendrá la temporada 2026 Marcelo Manera

Grupos de la temporada 2026

Zona A

Boca Juniors.

Independiente.

San Lorenzo.

Deportivo Riestra.

Talleres de Córdoba.

Instituto de Córdoba.

Platense.

Vélez Sarsfield.

Estudiantes de La Plata.

Gimnasia de Mendoza.

Lanús.

Newell’s.

Defensa y Justicia.

Central Córdoba de Santiago del Estero.

Unión de Santa Fe.

Zona B

River Plate.

Racing Club.

Huracán.

Barracas Central.

Belgrano de Córdoba.

Estudiantes de Río Cuarto.

Argentinos Juniors.

Tigre.

Gimnasia de La Plata.

Independiente Rivadavia de Mendoza.

Banfield.

Rosario Central.

Aldosivi de Mar del Plata.

Atlético Tucumán.

Sarmiento de Junín.

Clásicos

Boca Juniors vs. River Plate.

Independiente vs. Racing Club.

San Lorenzo vs. Huracán.

Deportivo Riestra vs. Barracas Central.

Talleres de Córdoba vs. Belgrano de Córdoba.

Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Platense vs. Argentinos Juniors.

Vélez vs. Tigre.

Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de La Plata.

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Lanús vs. Banfield.

Newell’s vs. Rosario Central.

Defensa y Justicia vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín.

san Lorenzo y Huracán jugarán un clásico interzonal en el Apertura y Clausura Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Interzonales

Vélez Sarsfield vs. River Plate.

Barracas Central vs. Platense.

Talleres de Córdoba vs. Rosario Central.

Sarmiento de Junín vs. Estudiantes de La Plata.

Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors vs. Lanús.

Boca Juniors vs. Racing Club.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente.

Unión de Santa Fe vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Atlético Tucumán vs. Instituto de Córdoba.

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza.

Central Córdoba vs. Tigre.

Huracán vs. Deportivo Riestra.

Newell’s vs. Banfield.

Boca Juniors y Racing jugarán el interzonal en el Apertura y Clausura Gonzalo Colini

La LPF tuvo en cuenta algunos pedidos para el sorteo. Los organismos de seguridad solicitaron una distribución homogénea de los equipos en las zonas para no juntar partidos en una misma jurisdicción; la TV que haya un clásico por fecha y que estos no sean en las jornadas iniciales; y los clubes requirieron que los derbies no se disputen entre semana.

Los campeones del Apertura y Clausura jugarán entre sí el Trofeo de Campeones y, además, se clasificarán a la Copa Libertadores 2027 junto al ganador de la Copa Argentina y los tres mejores de la Tabla Anual. Del cuarto al noveno de la general, en la que se suman los puntos obtenidos en ambos campeonatos, accederán a la Sudamericana 2027.