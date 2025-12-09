Racing vs. Estudiantes, por la final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega el partido

Este sábado 13 de diciembre a las 21 (horario argentino), en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing y Estudiantes se enfrentan para dirimir al campeón del Torneo Clausura 2025. Ambos buscarán quedarse con la victoria para consagrarse en el anteúltimo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino y, además, para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. El minuto a minuto de este partido y todos los del campeonato se puede seguir en canchallena.com.

La Academia se metió entre los dos mejores tras dejar en el camino a Boca, como visitante, al vencerlo por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Busca cerrar un año inolvidable con una nueva celebración, ya que en este 2025 ganó la Recopa Sudamericana y tuvo un gran rendimiento en la Libertadores, certamen en el que llegó hasta las semifinales y quedó eliminado ante Flamengo, luego campeón.

Racing derrotó a Boca como visitante y se metió en la final del Torneo Clausura 2025 Manuel Cortina

El Pincha, por su parte, eliminó a su clásico rival, Gimnasia, por el mismo resultado: 1 a 0 con un tanto de Tiago Palacios. Su camino hacia la definición cobra más relevancia si se tiene en cuenta que jugó todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante, por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda. En esa instancia terminó con 21 puntos, misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.

La última vez que Racing y Estudiantes se vieron las caras fue el 26 de julio de este año, por la fecha 3 del Grupo B de este mismo Clausura. Y Estudiantes se quedó con la victoria por 1 a 0 como visitante con un gol de Guido Carrillo. La de este fin de semana será la segunda final de la historia entre la Academia y el Pincha, ya que el único antecedente es de 1967, cuando se cruzaron en la definición del Metropolitano, con goleada del conjunto platense por 3 a 0 en el estadio de San Lorenzo.

Racing vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Final del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 13 de diciembre.

: Sábado 13 de diciembre. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

El camino hacia la final

Racing

Octavos de final : 3 a 2 vs. River.

: 3 a 2 vs. River. Cuartos de final : Empate 0 a 0 y triunfo 4 a 2 por penales vs. Tigre.

: Empate 0 a 0 y triunfo 4 a 2 por penales vs. Tigre. Semifinal: 1 a 0 vs. Boca.

Estudiantes