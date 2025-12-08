Final del Torneo Clausura 2025: dónde y cuándo se juega

Racing y Estudiantes de La Plata protagonizarán la final del Torneo Clausura 2025 el próximo sábado 13 de diciembre a las 21 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero con árbitro a designar y se definirá el penúltimo campeón de la temporada 2025 del fútbol argentino.

El escenario elegido, neutral, es el mismo en el que se jugó el partido decisivo del Torneo Apertura, donde Platense derrotó a Huracán 1 a 0. Los hinchas de ambos clubes deberán trasladarse más de 1000 kilómetros para alentar a su equipo.

Final del Torneo Clausura 2025

Racing Club vs. Estudiantes de La Plata - Sábado 13 de diciembre a las 21 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La igual que el Apertura, el Torneo Clausura se definirá en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero X

Quien sea campeón disputará una semana después el Trofeo de Campeones vs. Platense, ganador del Apertura, el 20 de diciembre en San Nicolás y se clasificará a la Copa Libertadores 2026 con el cupo de ‘Argentina 2′.

En el caso de que el ganador del certamen sea Racing, liberará el boleto que logró a la Copa Sudamericana 2026 a través de la Tabla Anual y se favorecerá Independiente, undécimo en la general de la temporada. Si se corona el combinado de Eduardo Domínguez, no se beneficiará ningún club porque el elenco platense fue 15° en la Anual y no accedió a ningún torneo internacional.

La Academia y el Pincha se enfrentaron dos veces este año porque compartieron el grupo A en los torneo Apertura y Clausura y el fixture los emparejó en la tercera fecha. En el primero, Estudiantes ganó 2 a 0 como local en el estadio Uno con tantos de Santiago Ascacíbar y Gabriel Neves y en el actual campeonato también se impuso, pero en el Cilindro, 1 a 0 con festejo de Guido Carrillo.

Racing venció a Boca Juniors en la Bombonera 1 a 0 con gol de Adrián Martínez Manuel Cortina

Asi llegaron a la final

Racing fue tercero en la zona A con 25 unidades producto de siete victorias, cuatro igualdades y cinco encuentros perdidos. En octavos su víctima fue River Plate, al que venció por 3 a 2, mientras que en cuartos superó a Tigre por penales 4 a 2 tras empatar sin goles. En semifinales dio el gran golpe en la Bombonera y eliminó al xeneize con un tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

El combinado dirigido por Eduardo Domínguez, por su parte, fue octavo en el grupo A y se metió en los playoffs gracias a que se le dieron varios resultados en la última fecha. En total sumó 21 unidades producto de seis alegrías, tres pardas y siete caídas. En octavos dio el golpe contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito 1 a 0 mientras que en cuartos superó a Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0. En semifinales, eliminó a su clásico rival, Gimnasia de La Plata, como visitante po el mismo resultado gracias a una conquista de Tiago Palacios.