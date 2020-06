Lautaro Acosta intenta que Sand, cerca de cumplir 40 años, no se retire por el receso del coronavirus y que siga jugando en Lanús; desde hace tiempo forman una pareja de ataque muy buena Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

A sus 32 años, Lautaro Acosta ya tiene un recorrido en el fútbol que incluye cinco títulos con Lanús, un campeonato mundial juvenil con Argentina en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, una medalla olímpica de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y hasta una estatua en el club que lo formó. "¡Mi estatua! ¡Cómo debe estar! Me la habrán cagado todas las palomas. Me queda de camino al vestuario, así que la veo todos los días. Se la extraña, como a todo", dice en broma el capitán granate, que a su extensa trayectoria con la pelota ahora le sumó un nuevo episodio: una conferencia de prensa virtual, vía Zoom, que organizó el departamento de prensa del club.

La personalidad del exdelantero de Boca es tal cual se muestra en la cancha: intenso e hiperactivo. Algo complejo para llevar en estos 84 días de cuarentena. "Realmente es complicado. Tengo un nene muy chiquito, que aún no llegó a los dos años. Intento disfrutarlo y cuidarlo de todo este virus. Pero como persona hiperactiva se me hace difícil esta cuarentena. Busco cosas para hacer. Se me multiplican los vasos y los platos para lavar, tengo la suerte de tener pileta y la veo llena de hojas todo el tiempo así que la limpio. Y también toca ver mucha serie en Netflix, mucho fútbol de antes, partidos histórico. Y cuando salgo a comprar, trato de disfrutarlo, como si fuera la salida principal. Cuesta, pero es lo que hay", explica el wing.

Pese a ser el capitán granate, Acosta no participó de la reunión de referentes de los equipos de Primera que se dio el jueves pasado. Sin embargo, coincidió con los puntos principales que demandan los planteles de primera: la aceleración de los protocolos para volver a entrenarse y que se mantengan los descensos para darle competitividad a la categoría. "No sabía que hubo una reunión, pero me parece buenísimo que se junten siempre que los clubes estemos al tanto. Sé que la prioridad es la salud, pero me encantaría volver a entrenar. El club presentó un protocolo muy cuidado, como sé que también lo han hecho otros; veremos qué pasa. Los descensos creo que tienen que estar. Ayudan a la competencia, a elevar el nivel. Y quiero ser solidario con mis colegas: si se decide jugar sin descensos, muchos clubes van a prescindir de contratos y van jugar con chicos de inferiores".

Laucha, en acción contra Atlético Tucumán. Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

En relación a la diferencia que puede haber en los retornos a las prácticas según la fase que atraviesa cada provincia de acuerdo a los contagios, el Laucha dejó en claro que para él "lo ideal sería arrancar todos en igualdad de condiciones". "No es lo mismo dos meses de entrenamiento que tres. Ese mes ganás en tiempo, en ritmo, en prevención de lesiones. Con los equipos de Sudamérica ya estamos en inferioridad, cuando vuelvan los torneos internacionales veremos qué pasa", agregó.

El bonaerense que tuvo un paso breve por la selección antes del último Mundial fue categórico en cómo imagina la vuelta: " Va a haber un antes y un después de esto también para el fútbol". Y siguió: "Miren que yo tengo mucha imaginación, eh, pero esto no lo pensó ni el más pesimista. Vean lo que es esta conferencia de prensa virtual, rarísima. Va a ser difícil, va a llevar mucho tiempo, pero habrá que adaptarse".

Acosta también se refirió a los escenarios sin público, como se dio en Alemania y en España, donde se jugó un clásico que él pudo vivir desde adentro como el Sevilla-Betis. "Sin gente, no es lo mismo. A nosotros nos ha tocado el último partido contra Argentinos, sin público, y nos costó. De local veníamos con una muy buena racha y ese partido lo perdimos. No me gusta lo que muestra la tele. Los veo un poco fríos los partidos. El clásico de Sevilla me tocó jugarlo, tiene mucho ambiente, mucho color, es muy lindo. Y ayer le faltó eso. Pero bueno, otra no queda".

Desde el plano futbolístico, el número 7 aseguró que su experiencia en lesiones musculares y largas inactividades le marcan que se necesitarán entre dos y tres meses para ponerse a punto desde lo físico. "Aunque por los tiempos que se manejan en el fútbol, sé que tendremos un mes y medio o dos", aceptó y advirtió que las consecuencias se van a notar, como ocurre con las crecientes lesiones en la Bundesliga. "En casa venimos entrenando, sí. Yo tengo una bici y algunos elementos que me mandó el club. Ayuda a quitar el estrés y a no pensar pavadas. Pero no es lo mismo", dijo.

Luis Zubeldía, el DT de Lanús, es elogiado por Acosta: "Merece ganar un título" Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

En cuanto a los objetivos que quedan por delante en su carrera, aceptó la vara alta que había puesto Luis Zubeldía la semana pasada, cuando aseguró que irían en busca de un campeonato. "Me gustaría tener varios títulos más. Y anhelo que este cuerpo técnico tenga una estrella porque Luis se lo merece. Sea la Copa Argentina, que se nos viene negando, o un torneo largo como los que se van a venir ahora creo que estamos en condiciones de pelarlo", aseguró. Y le dejó un mensaje a su compañero histórico de ataque, José Sand, que a punto de cumplir 40 años coqueta con el retiro en pleno receso por la pandemia: "No creo que al Pepe le pese el paso del tiempo. Le ha hecho bien en todo sentido, desde lo futbolístico, lo físico. Incluso lo estético, je. No tengo dudas de lo ambicioso y competitivo que es, va a estar mejor preparado que los chicos de 16. Si está dudando de verdad, le digo que él y los hinchas de Lanús nos merecemos que termine su carrera dentro de la cancha".

Como ocurrió en otros clubes del fútbol argentino, el plantel de Lanús decidió reducir un porcentaje del salario de algunos contratos para colaborar con la delicada situación financiera que atraviesa la institución. En el caso granate, fueron doce los futbolistas que tomaron esa decisión. Y el Laucha contó los entretelones: "Me pareció un gesto necesario. Ya habíamos armado un grupo de WhatsApp con los 12 jugadores que tuvimos una reducción de sueldo. Hicimos una charla y lo resolvimos. Es difícil que te toquen el bolsillo, claro, pero todos tenemos a familiares, amigos, conocidos que les ha tocado en sus trabajos también. Y que el club no estaba exento de esa situación. Se lo plantamos a los dirigentes y ellos agradecieron y aceptaron. El sentido de pertenencia que tenemos los jugadores del club creo que fue fundamental para llegar a ese acuerdo", explicó.

Y eligió terminar la conferencia, justo antes de que la cesión de Zoom se cerrara de manera automática por llegar a la hora programada, con un elogio al rol social de Lanús, algo que él conoce en primera persona porque cuando su papá perdió el trabajo en el año 2000 y tanto Lautaro como su hermano Rodrigo jugaban en las infantiles del Grana lo contrataron como empleado de mantenimiento. "Lo que viene haciendo el club es impresionante. A mí me toca en especial lo que pasa con la Peña que lleva mi nombre, que se encarga del comedor "Los Lauchitas". Pero todos los colaboradores vienen moviéndose y solidarizándose con el barrio y con la gente para tratar de aportar en este contexto complejo. La Fundación Club Lanús viene trabajando desde hace tiempo, mucho antes de esta pandemia. Y es un orgullo".