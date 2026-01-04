Nicolás González confirmó su romance con la exnovia de otro futbolista: de quién se trata

Nicolás González, futbolista de la selección argentina y Atlético de Madrid, decidió iniciar el año 2026 con la confirmación pública de su romance con Ludmila Isabella, una modelo e influencer conocida por su anterior relación con el exfutbolista Lautaro Acosta. La noticia fue revelada el 1 de enero a través de las redes sociales de ella, quien compartió una serie de postales de los festejos de Año Nuevo junto al ex-Argentinos Juniors.

Este blanqueo se concretó con fotografías que Isabella replicó en su cuenta personal de Instagram (@ludisabella), donde se la ve junto a González en diversas poses, incluida una imagen de ambos besándose y tomados de la mano, acompañada de un “Hola, 2026” y un comentario de la cuenta del futbolista. Previamente, ya circulaban rumores sobre el vínculo, alimentados por publicaciones de Ludmila en el estadio de Atlético de Madrid. La joven cuenta con una considerable presencia en redes, con 112 mil seguidores, y es reconocida por su carrera como modelo e influencer.

Nicolás González confirmó su romance con Ludmila Isabella Instagram (@ludisabella)

El aspecto más llamativo de este nuevo romance radica en el pasado de Ludmila Isabella con otro reconocido futbolista: Lautaro Acosta, ídolo de Lanús, con quien tiene un hijo. Esta relación concluyó en malos términos y estuvo marcada por una denuncia por violencia de género y amenazas de muerte presentada por ella en junio de 2023. La declaración judicial de la influencer describió una escalada de violencia verbal y amedrentamiento por parte de Acosta. La modelo relató que el 7 de junio de 2023, en medio de una escena de celos, el exdelantero se tornó violento, momento en el que la agredió verbalmente, arrojó sus prendas y amagó con golpearla. Lo más grave, según su testimonio, fue la amenaza explícita: “Si hacés la denuncia, te mato”. Ante esta situación, decidió abandonar la casa que compartían y refugiarse en lo de su madre.

Ludmila Isabella y Lautaro Acosta finalizaron su relación amorosa en muy malos términos

En su momento, Ludmila expresó su temor y desesperación en Tribunales, momento en el que afirmó: “El día a día fue una tortura, todo lo que hacía estaba mal, no servía para nada, era poca cosa me decía, que él me salvó la vida, que me sacó del barro y que si decía lo que él me hacía me iba a matar a mí y a mi familia. Tengo miedo por mi vida y la de mi hijo. Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer. Él está impune, sigue jugando y la gente lo quiere pese al monstruo de persona que es, violento hasta en la cancha. Por favor ayúdenme”. Esta historia previa de Isabella con un futbolista añade un matiz de complejidad al nuevo vínculo con Nicolás González, dado el alto perfil de los involucrados en el ámbito deportivo y mediático.

Por su parte, Nicolás González también viene de una relación anterior que finalizó de manera escandalosa. Su noviazgo de aproximadamente tres años con Paloma Silberberg, modelo con quien convivió, terminó en agosto de 2025. La ruptura se desencadenó por rumores y confirmaciones de infidelidad por parte del futbolista, que por entonces representaba a Fiorentina de Italia.

Silberberg reveló públicamente los motivos de la separación en declaraciones al programa Intrusos (América TV), donde aseguró haberse enterado de una traición al ver a González con otra mujer a través de las cámaras de seguridad instaladas en la casa que compartían en Europa. “No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”, detalló.

Nicolás González y Paloma Silberberg se separaron por una infidelidad (Foto: Redes Sociales)

Aunque se había mencionado un video de González con Sabrina Rojas, Paloma aclaró que ese episodio sumó, pero que la verdadera razón fue la falta de confianza que desgastó el vínculo. La modelo incluso manifestó haberse vuelto a Argentina “sin plata, sin un peso” de esa relación, con énfasis en que no le interesaba el dinero de él. Tras la ruptura, ella fue vista muy cerca de Grego Rosselló en una fiesta, lo que avivó rumores de un nuevo romance que luego se confirmó. Ahora, el futbolista de la selección argentina, tras un período de bajo perfil en sus redes y en su vida sentimental, decidió mostrar públicamente su nueva apuesta al amor al iniciar el 2026.