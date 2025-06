Lautaro Martínez, en el Mundial de Clubes, pero sin olvidar la dura caída de Inter en la Champions

París Saint-Germain saboreó un momento histórico el sábado 31 del mes pasado, en Múnich, al conquistar por primera vez la Champions League. El éxito ante Inter de Milán estaba dentro de las posibilidades. Pero lo que hizo ruido fue la contundencia del resultado: 5-0. Todavía hoy, los futbolistas del club italiano están aturdidos por semejante revés. Uno de ellos es el atacante argentino Lautaro Martínez, capitán del equipo, que les pidió un último esfuerzo a sus compañeros en el Mundial de Clubes, antes de iniciar las vacaciones.

“Tenemos que pasar página y no pensar en lo que pasó (...) No puedo entender cómo fue posible perder una oportunidad tan grande de esa manera“, reconoció el futbolista campeón del mundo con la selección nacional en Qatar 2022. Esta noche, desde las 22 de la Argentina, Inter se medirá con Monterrey, en el estadio Rose Bowl (Pasadena, Los Ángeles), por el debut en el Grupo E, el mismo que integran River y Urawa Red Diamonds de Japón.

“Tenemos que pasar página y no pensar en lo que pasó", dijo Lautaro Martínez, figura de Inter, tratando de olvidar la dura derrota en la final de la Champions YURI CORTEZ - AFP

Inter tiene un nuevo director técnico: Cristian Chivu. Durante su encuentro con la prensa en los Estados Unidos, Lautaro contó que se comunicó con el DT antes de que asumiera: “Hablamos por teléfono, incluso antes de encontrarlo. Hablamos largo y tendido, me contó sus ideas sobre el trabajo. Y me gustan, estoy de acuerdo con él, pensamos igual. Entendí y vi en él el deseo de ganar; es un hombre con la misma mentalidad que yo”.

Al igual que Chivu, Lautaro también habló con sus compañeros, según informó la Gazzetta dello Sport. “También lo hice. Les pedí que fueran fuertes de mente, les expliqué que se necesita un último esfuerzo antes de irse de vacaciones, un último tramo de camino para seguir creciendo”, apuntó el delantero.

Lautaro Martínez durante la premiación de la Champions League, que coronó a París Saint-Germain en el Allianz Arena de Múnich Martin Meissner - AP

El mismo medio italiano publicó que el propio Lionel Scaloni, entrenador se la selección argentina, lo vio muy golpeado a Martínez durante la última doble fecha de eliminatorias. El bahiense no jugó ni un minuto en la victoria 1-0 frente a Chile en Santiago ni en el empate 1-1 contra Colombia en el Monumental.

“Estaba triste, me costaba entender las razones (de la derrota en la Champions), tardé cinco o seis días en hablar, quería explicárselo a mi gente. Esa noche nada era posible y todo era posible para ellos: no éramos nosotros, no éramos un equipo. Es fútbol. Y ahora, sin embargo, tenemos que seguir adelante, no hay otra posibilidad, aunque todo siga en la cabeza”, explicó Martínez, de 27 años.

El bahiense Lautaro Martínez hablando con la prensa en el entrenamiento de Inter en Los Ángeles, antes del debut en el Mundial de Clubes YURI CORTEZ - AFP

Tras su debut en el Mundial de Club ante Monterrey, Inter se medirá el sábado con Urawa Red Diamonds, en el Lumen Field de Seattle, y, el próximo miércoles, frente a River en la misma ciudad del estado de Washington.