Lautaro Martínez se lució en el Inter-Milan por la semifinal de Copa Italia: los dos golazos del argentino en el clásico

Un gran comienzo de partido y un cierre de primer tiempo para completar su rendimiento goleador. Con dos tantos de Lautaro Martínez y otro de Robin Gosens, Inter derrotó por 3 a 0 a Milan, en el desquite de una de las semifinales de la Copa Italia. El primero del argentino, un golazo y el segundo, tras una combinación con su compatriota Joaquín Correa. Con este resultado, el Nerazzurri se clasificó a la final de la competencia y espera rival.

La ida del Derby de la Madonnina, que también se jugó en el Estadio San Siro, terminó 0 a 0, el pasado 1 de marzo. Casi dos meses después se disputó la vuelta, y en la primera parte el delantero argentino presentó su credencial de goleador y anotó por dos. El primero, a los 4 minutos y con una excelente definición, a su estilo. En un ataque con mucha gente de Inter, llegó el centro de Matteo Darmian y la volea de derecha del 9 de la selección argentina para vencer las manos del arquero Mike Maignan. Era el 1 a 0 del Toro.

El segundo tanto del ex Racing llegó a falta de cinco minutos para que finalizara la primera etapa y fue luego de una linda asistencia de Joaquín Correa. La combinación entre los atacantes del seleccionado de Scaloni comenzó en el sector izquierdo. Gran habilitación del Tucu, que entre líneas metió el pase para su compañero de ataque. Lautaro recibió y la pinchó por encima de Maignan. De ese modo, estableció el 2 a 0. Festejo de guitarrita con su compatriota. Gol número 19 en la temporada para el bahiense, decisivo para darle a su equipo el pase a la final.

A los 22 minutos de la segunda etapa, Milan buscaba el descuento con un golazo del argelino Ismael Bennacer, pero el árbitro del partido Maurizio Mariani fue advertido por un supuesto offside. Cuando se dirigió a ver la jugada observó que la posición del jugador Pierre Kalulu Kyatengwa interrumpía la visión del arquero de Inter y por eso no cobró el tanto que hubiera significado el 1-2.

Poco después llegó el final del partido para Lautaro Martínez. El Toro fue reemplazado por Edin Dzeko. Por su parte, Joaquín Correa también abandonó el campo de juego junto a su compatriota. El ex Estudiantes salió para darle lugar al chileno Alexis Sánchez.

Pero Inter, ya sin sus atacantes argentinos en la cancha, pudo liquidar el partido a los 37 minutos. El alemán Robin Gosens entró por el medio del área para empujar un gran centro de Marcelo Brozovic para poner el 3 a 0 que resultaría definitivo y con el que Inter se metería en la final de la Copa Italia, competencia en la que buscará su título número ocho, pero que no gana desde el año 2011.

La otra semifinal de la Copa Italia la disputarán este miércoles Juventus y Fiorentina, en Turín. La ida fue para la Vecchia Signora, por 1 a 0, en Florencia. El que se quede con esa llave jugará frente a Inter el próximo 11 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma.

La palabra del goleador

Sus dos goles abrieron el partido que luego le iba a dar el pase a la final a Inter. Lautaro Martínez fue la figura del clásico de Milán y tras su estupendo partido habló ante la Prensa. Su noche, fue inolvidable y así la describió: “Sí, estoy contento porque vamos a jugar otra final. Trabajamos para eso, para llevar siempre al Inter a lo más alto. Hoy lo demostramos nuevamente, la gente está feliz por eso. Ahora miremos hacia adelante”.

Además, remarcó que resultó una noche soñada porque desde la tribuna tuvo hinchada propia: “Sí, también porque hoy mis padres y mi familia estaban allí para verme. Los goles son para ellos, que me dan el empujón para que no me dejen caer”, cerró el bahiense que anotó su tanto número 19 en lo que va de la temporada con Inter.