Lautaro Martínez sufrió una nueva lesión en Inter y preocupa a la selección a 67 días del Mundial

A 67 días del debut de la Argentina en el Mundial, una noticia enciende una alarma en la planificación de la selección: Lautaro Martínez volvió a sufrir una lesión muscular en Inter y su situación genera inquietud, especialmente para el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni. El delantero fue sometido a estudios en Italia que confirmaron una molestia en el sóleo de la pierna izquierda, que lo dejó afuera del partido de este domingo, en una zona que ya le había traído complicaciones hace poco tiempo.

Los exámenes se realizaron en el Instituto Humanitas de Rozzano, donde el club italiano evaluó el estado físico del atacante. El parte médico indicó una leve distensión muscular, sin gravedad estructural, aunque suficiente para obligarlo a detener su actividad. El seguimiento continuará en los próximos días, cuando se definirá con mayor precisión el tiempo de recuperación. Según La Gazzetta dello Sport, la dolencia es en el sóleo de la pierna izquierda, un lugar diferente de la lesión que había sufrido en febrero. También indicaron que Lautaro se perdería, en principio, los próximos tres compromisos de Inter: el partido contra Como, tanto en liga como en la Copa de Italia, y el de Cagliari.

La lesión la arrastra desde la ida por dieciseisavos de Champions League ante Bodø/Glimt. Estuvo afuera 45 días sin jugar, hasta volver ante Roma, marcando dos goles en la victoria 5-2 por Serie A. Esta nueva molestia física del capitán llega en un momento de definición en el torneo local, con su equipo primero con 12 puntos de ventaja del perseguidor, a falta de siete partidos.

Este estado físico de Lautaro Martínez previo al Mundial reaviva fantasmas del pasado MATS TORBERGSEN - NTB

En la selección argentina, el seguimiento es permanente, y enciende las alarmas dado su historial. Lautaro Martínez, considerado un jugador clave y determinante en el equipo, apunta a llegar en plenitud al Mundial, especialmente con la espina de Qatar 2022, donde los problemas físicos, en el tobillo en aquella oportunidad, le hicieron perder el puesto de titular y no tener un buen rendimiento.

La redención la tuvo en la última Copa América, cuando fue campeón nuevamente y el máximo goleador del equipo con cinco tantos. “Sufrí mucho del tobillo. Estuve en un momento que quería operarme, no aguantaba más el dolor”, declaraba tras meter el gol en la final en aquella oportunidad, aun con el recuerdo del Mundial presente.

El último partido de Lautaro Martínez en la selección argentina fue frente a Angola, el 14 de noviembre de 2025, donde anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo por 2 a 0.

Kevin Mac Allister celebra con Messi y Lautaro Martínez durante el amistoso de la selección argentina ante Angola @kevitomac97

Debido a la lesión sufrida en febrero, no fue convocado por Lionel Scaloni para la reciente doble fecha FIFA, en la que Argentina disputó en la Bombonera amistosos ante Mauritania y Zambia. Los próximos compromisos de la selección, antes del Mundial, serán frente a Honduras (sábado 6 de junio, en College Station, Texas) e Islandia (martes 9 de junio, en Auburn, Alabama).

A dos meses y un día para el inicio de la Copa del Mundo, los jugadores que buscan meterse en la lista definitiva de 26 tendrán como objetivo, no solo estar en un buen nivel futbolístico, sino también intentar evitar las lesiones. Para el goleador y capitán de Inter, con números en la selección que hablan por sí solos (36 tantos en 75 partidos), es otro llamado de atención para tener en cuenta.

El tiempo de recuperación y su respuesta en las próximas semanas serán determinantes. En un semestre atravesado por la exigencia y la cercanía de la cita mundialista, cada detalle adquiere relevancia. La situación del atacante, aunque no reviste gravedad, se transforma en un factor a seguir con lupa en la planificación, no solo del Inter, sino también de la Argentina.