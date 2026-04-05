Lautaro Martínez volvió con un doblete, rompió otro récord en Inter y envió una señal con vistas a la Copa del Mundo

Cincuenta y nueve segundos. Ni uno más ni uno menos: ese fue el tiempo que necesitó Lautaro Martínez para volver al gol tras 46 días de inactividad por la lesión en el sóleo izquierdo que le impidió ser convocado para la fecha FIFA y le quitó continuidad en la recta final rumbo a la Copa del Mundo. Luego, para ratificar su condición de máximo artillero de la Serie A, pese a haberse perdido cinco partidos, marcó otro tanto en la victoria 5 a 2 de Inter sobre Roma, por la 31ª fecha de la liga italiana.

Al bahiense, que acumula 16 conquistas en 26 partidos, le bastaron 57 minutos en la cancha para liderar al Nerazzurri hacia una victoria contundente, cortando así una racha de cuatro partidos sin triunfos. Además, el doblete del delantero le permitió a Inter estirar a nueve puntos la ventaja sobre Milan, su clásico rival, a falta de siete jornadas para el cierre.

El bahiense fue clave en la victoria de Inter, que se cortó en la punta de la Serie A. Prensa Inter

Así, el Toro se convirtió en el tercer goleador histórico del club: llegó a 172 y superó por uno a Roberto Bininsegna, gloria de la institución y subcampeón del mundo con Italia en 1970. Sigue lejos de Alessandro Altobelli (209, aunque con un promedio goleador inferior al del argentino) y de Giuseppe Meazza (284), pero su huella en la institución ya resulta imborrable.

Con la Finalissima como objetivo, y a contramano de las recomendaciones médicas, Lautaro había intentado acelerar su recuperación para estar presente en el duelo frente a España. Su idea era sumar minutos en busca de su quinto título con la selección argentina, en medio de su muy buen presente en el fútbol italiano. Sin embargo, una vez suspendido el partido, tanto Lionel Scaloni como Cristian Chivu, entrenador de Inter, optaron por una recuperación sin apuros, pensando en lo que venía.

En gran nivel en la Serie A, Martínez busca ganarse un lugar en el once de Lionel Scaloni. Prensa Inter

Así, Lautaro tuvo tiempo para preparar su regreso y no precisó tiempo de adaptación: volvió directamente como titular y, en la primera pelota que tocó, convirtió el 1 a 0 para encaminar la victoria como local. Tras una buena acción por derecha de Marcus Thuram, anticipó en la puerta del área chica a Gianluca Mancini y definió con potencia ante el belga Mile Svilar.

Luego, en el arranque del complemento, la fórmula se repitió para el 3 a 1: el francés avanzó en diagonal desde la derecha hacia el centro, Denzel Dumfries arrastró marcas con su proyección y Lautaro apareció libre por el sector opuesto: arqueó el cuerpo y definió con sutileza ante la salida del arquero.

Lo mejor del partido

Segundo máximo anotador en el ciclo Scaloni, Lautaro aún tiene otros nueve partidos por delante para seguir preparándose para el Mundial. En Qatar, debió jugar infiltrado por una molestia en el tobillo izquierdo y terminó cediendo su lugar a Julián Álvarez tras el segundo partido, frente a México. Luego, tuvo su revancha en la Copa América 2024: anotó el gol del triunfo en la final ante Colombia y se consagró como máximo goleador del torneo, con cinco tantos.

Con el lugar asegurado en la lista definitiva, el objetivo de Martínez es ganarse un puesto entre los titulares de la selección de cara al debut en la Copa del Mundo, con la fecha FIFA de junio como ensayo final. En ese sentido, el técnico no descartó utilizar un esquema con doble nueve, aunque condicionó esa posibilidad al rendimiento de cada futbolista en su club.

El próximo partido de Inter será el domingo, como visitante, frente al Como de Nico Paz y Máximo Perrone. Prensa Inter

“Era un partido decisivo, muy importante para la liga y la clasificación a las copas. Nos transmitimos un mensaje claro: había que jugar con la actitud y la personalidad adecuadas, porque Roma es un equipo fuerte. Siempre puede haber un bajón, a mí también me pasó, pero supimos salir adelante”, explicó el capitán.

A su vez, se tomó un tiempo para respaldar a su compañero Alessandro Bastoni, quien vio la roja en el repechaje mundialista entre Italia y Bosnia y fue suplente en la goleada de Inter en medio de los rumores que lo vinculan con Barcelona: “Cuando hablo de él, se me pone la piel de gallina. Estos chicos siempre lo dan todo; lo decimos hoy, cuando ganamos, pero también cuando perdemos. Italia se quedó fuera del Mundial, pero ellos vienen y trabajan muy duro. Inter lleva años en la cima y no puede permitirse bajar el ritmo”, cerró.