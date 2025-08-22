LA NACION

LDU Quito venció por 2-0 a Botafogo como local en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

LDU Quito-Botafogo
LDU Quito-Botafogo

LDU Quito venció por 2-0 a Botafogo como local, en un partido de la jornada 14 de la Copa Libertadores. Para LDU Quito los goles fueron marcados por Gabriel Villamíl (a los 7 minutos) y Lisandro Alzugaray (a los 60 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

