La agenda de la TV del lunes: San Lorenzo-Vélez, por el torneo Apertura, la Serie A y la Premier League
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 20 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15 Barracas Central vs. Belgrano. ESPN Premium
- 17.15 Central Córdoba vs. Platense. TNT Sports
- 17.15 Banfield vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium
- 19.30 San Lorenzo vs. Vélez. TNT Sports
- 21.45 Gimnasia (M) vs. Lanús. ESPN Premium
- 21.45 Tigre vs. Huracán. TNT Sports
Serie A
- 15:30 Lecce vs. Fiorentina. Disney+
Premier League
- 15:50 Crystal Palace vs. West Ham. ESPN 2
RUGBY
- 19.55 Peñarol Rugby vs. Capibaras XV. ESPN 4
ATLETISMO
- 10.30 Maratón de Boston. ESPN 3
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