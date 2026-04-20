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La agenda de la TV del lunes: San Lorenzo-Vélez, por el torneo Apertura, la Serie A y la Premier League

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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San Lorenzo recibe a Vélez en el Nuevo Gasómetro
San Lorenzo recibe a Vélez en el Nuevo GasómetroFotobaires

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 20 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15 Barracas Central vs. Belgrano. ESPN Premium
  • 17.15 Central Córdoba vs. Platense. TNT Sports
  • 17.15 Banfield vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium
  • 19.30 San Lorenzo vs. Vélez. TNT Sports
  • 21.45 Gimnasia (M) vs. Lanús. ESPN Premium
  • 21.45 Tigre vs. Huracán. TNT Sports

Serie A

  • 15:30 Lecce vs. Fiorentina. Disney+

Premier League

  • 15:50 Crystal Palace vs. West Ham. ESPN 2

RUGBY

  • 19.55 Peñarol Rugby vs. Capibaras XV. ESPN 4
Capibaras se mide ante Peñarol
Capibaras se mide ante PeñarolMartín Perego - Prensa Capibaras XV

ATLETISMO

  • 10.30 Maratón de Boston. ESPN 3
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