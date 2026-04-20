La agenda de la TV del lunes: San Lorenzo-Vélez, por el torneo Apertura, la Serie A y la Premier League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 20 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

15 Barracas Central vs. Belgrano. ESPN Premium

17.15 Central Córdoba vs. Platense. TNT Sports

17.15 Banfield vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium

19.30 San Lorenzo vs. Vélez. TNT Sports

21.45 Gimnasia (M) vs. Lanús. ESPN Premium

21.45 Tigre vs. Huracán. TNT Sports

Serie A

15:30 Lecce vs. Fiorentina. Disney+

Premier League

15:50 Crystal Palace vs. West Ham. ESPN 2

RUGBY

19.55 Peñarol Rugby vs. Capibaras XV. ESPN 4

Capibaras se mide ante Peñarol Martín Perego - Prensa Capibaras XV

ATLETISMO