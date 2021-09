Leeds United - West Ham, por la Premier League: horario y TV del equipo de Bielsa ante el conjunto de Lanzini

Leeds, dirigido por Marcelo Bielsa, recibe este sábado a West Ham, con Manuel Lanzini como titular, en la búsqueda de la primera victoria en la Premier League del fútbol de Inglaterra, en uno de los partidos correspondiente a la sexta fecha. El encuentro se juega desde las 11 (hora argentina) en Elland Road y con transmisión de ESPN. Leeds suma tres puntos y no tiene triunfos: lleva tres empates y dos derrotas en lo que va de la nueva temporada, un rendimiento hasta ahora inferior respecto de la buena performance en el campeonato 2020-21. En tanto, el conjunto visitante consiguió dos victorias, un empate y dos derrotas.

Desde el inicio de la temporada, el equipo de Bielsa sufrió lesiones, casos de Covid-19 y los resultados no acompañaron: en lo que va del torneo su equipo solo convirtió 5 goles en cinco fechas y recibió 12. West Ham, por su parte, marcó 11 tantos y recibió siete, por lo que marcha octavo en lo que va del campeonato. Michail Antonio, es el goleador del equipo con cuatro goles y lo sigue Said Benrahama, con tres.

Rodrigo Moreno, de Leeds United, uno de los recursos de Bielsa en ataque NurPhoto - NurPhoto

El equipo de Bielsa, va en busca de su primer triunfo en el campeonato. En la previa del duelo ya confirmó las ausencias: “Llorente, Koch y Bamford no estarán disponibles”, dijo Bielsa, que además afirmó que al resto del equipo tampoco podrá confirmarlo. Sobre eso y al ser cuestionado por no largar información, avisó: “No creas que estoy reteniendo información. Los jugadores están sujetos a la evolución de si les permitirá jugar. Si dijera si definitivamente iban a jugar o no, no estaría seguro. Así que no puedo confirmar cualquiera de las alternativas”.

Entre los futbolistas que no podrán estar, Leeds ya tenía al sancionado Pascal Struijk, a los lesionados Koch y Llorente, ninguno de ellos disponibles, junto con Jack Harrison que dio positivo por Covid-19, pero que podría estar en el partido de este sábado, pero haber tenido que entrenar en casa durante el aislamiento puede no estar completamente preparado para el juego, reveló Bielsa que sobre esto, sumó: “Con respecto al protocolo, estaría en condiciones de jugar, pero el hecho de que las reglas digan que puede no significa que esté listo para jugar”, cerró.