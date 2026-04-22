Leicester, campeón de la Premier League en 2016, descendió a tercera división

Leicester, el club que conquistó el título de la Premier League hace diez años, en una época dominada por los dos Manchester y Chelsea, jugará la próxima temporada en la tercera división (League One) del fútbol inglés. Sufrió dos pérdidas de categoría consecutivas, ya que en el curso anterior había bajado de la Premier a la Championship.

Los Foxes, que lograron el título más improbable de la era de la Premier en 2016, necesitaban el martes una victoria para mantener la esperanza de evitar el descenso, pero empataron 2-2 con Hull City. El club de los Midlands, que también conquistó la FA Cup en 2021 y fue cuarto-finalista de la Champions League en 2016/17, marcha penúltimo, cuando le restan dos fechas por disputar. Se trata de un tercer descenso en cuatro temporadas, tras bajar de la Premier League en 2023 y 2025.

El lamento de Jannik Vestergaard, jugador de Leicester, tras el empate con Hull City (Jacob King/PA via AP) Jacob King - PA

El descenso se concretó después de que a Leicester le descontaran seis puntos en febrero por infringir las normas financieras de la English Football League cuando logró el ascenso en la temporada 2023-24. A principios de este mes, perdió su intento de revocar ese castigo, lo que lo dejó atascado en la zona de descenso.

Se trata de un dramático desplome tras la asombrosa consagración de Leicester hace 10 años, en un equipo que dirigía el italiano Claudio Ranieri y tenía al delantero argentino Leonardo Ulloa (seis goles y tres asistencias en la campaña del título), a los delanteros Jamie Vardy y Riyad Mahrez (el argelino que seguramente enfrentará a la Argentina en el Mundial), y al volante N’Golo Kanté, que volvió a ser convocado a la selección de Francia.

Leonardo Ulloa festeja un gol durante la campaña de Leicester en la conquista de la Premier League en 2016 Archivo

En 142 años de existencia, Leicester ha jugado solo una temporada en la tercera división. Ganó el título de la League One en 2008-09 y ascendió de nuevo al Championship. Bajar en la pirámide del fútbol inglés resulta costoso principalmente por la disminución de los ingresos por derechos de televisación.

En la temporada 2023-24, los clubes de la League One tuvieron unos ingresos totales promedio de 12,2 millones de dólares, lo que equivalía a aproximadamente una cuarta parte de lo obtenido por los participantes del Championship, según Deloitte. Los ingresos promedio de los clubes de la Premier esa temporada fueron de 422 millones de dólares.

¡LEICESTER DESCENDIÓ A LA TERCERA DIVISIÓN INGLESA! Atención al silencio que se generó en todo el King Power Stadium tras el pitazo final...



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Apenas consumado el descenso en el King Power Stadium, luego de unos instantes en los que la decepción se reflejó con un profundo silencio en las tribunas, los hinchas exigieron la salida de los dueños del club y abuchearon a los jugadores al abandonar el terreno de juego. “No son dignos de llevar esta camiseta”, les gritaban los aficionados.

“En realidad, no se desciende en tres o cuatro partidos, sino a lo largo de una temporada”, declaró el director técnico Gary Rowett tras el encuentro. “Tenemos que aprender. Creo que el club debe aceptar que esta es la parte más difícil de la trayectoria de un club de fútbol”, agregó.

El presidente y propietario Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de nacionalidad tailandesa, publicó un comunicado en las redes sociales del club: “Como presidente, esta responsabilidad recae sobre mí. No hay excusas. Hemos vivido momentos de gran alegría y ahora momentos de profunda tristeza, y el dolor es compartido por todos. Lamento sinceramente la decepción que hemos causado. Comprendo la intensidad de los sentimientos de nuestros seguidores y valoramos enormemente su apoyo, especialmente en momentos como este”.

En el otro extremo de las posiciones, Coventry, entrenado por Frank Lampard, se proclamó campeón de la Championship al vencer a Portsmouth por 5-1, cuatro días después de haber asegurado el ascenso a la Premier League. El otro ascenso directo se lo disputan tres equipos: Milwall (79 puntos), Ipswich (76) y Southampton (76). Entre el tercero y el sexto habrá play-offs por la tercera y última plaza en la Premier League.

Con información de AP, AFP y ESPN