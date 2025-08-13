Libertad - River: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Libertad y River se enfrentan este jueves 13 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Libertad viene de empatar 2-2 como visitante ante Alianza Lima, mientras que River viene de empatar 1-1 con Universitario de Deportes
