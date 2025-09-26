Liga de Quito se cargó al San Pablo de Hernán Crespo en el Morumbí y Palmeiras lo espera en la semifinal

La Copa Libertadores definió sus cuartos de final, con el ojo siempre puesto sobre los equipos brasileños, a raíz de la hegemonía que marcan desde 2019 en la competición. Para Liga de Quito, que le había ganado en la altura ecuatoriana a San Pablo (2-0), era el turno de viajar al mítico Morumbí para sostener la ventaja y soñar con las semifinales. No sólo lo consiguió, sino que -dispuesto a sufrir- metió el batacazo (otro más) y le ganó por 1-0 como visitante por el gol de Jeison Medina.

El conjunto de Hernán Crespo fue protagonista desde el inicio hasta el final de la revancha, pero no fue contundente como sí lo fueron los dirigidos -justamente- por Tiago Nunes. Un gigante menos: de los seis equipos de Brasil que jugaron los octavos de final, entre los cuatro mejores sólo quedaron Palmeiras y Flamengo.

Los paulistas no pudieron siquiera hacer un tanto en la serie, sintiendo el cimbronazo de la eliminación. La gente los silbó tanto al retornar al campo para la segunda mitad como al consumarse la derrota y el adiós a la competencia. Liga de Quito vuelve a estar en las semifinales por primera vez desde 2008. Sí, cuando obtuvo su primera Copa Libertadores, de la mano de Edgardo Bauza.

Los jugadores de Liga de Quito celebran con los fanáticos en las gradas después de ganar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Sao Paulo de Brasil y Liga de Quito de Ecuador, en el estadio Morumbi en Sao Paulo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El vértigo Tricolor comenzó pronto y la timidez ecuatoriana se fue desnudando cada vez con mayor énfasis. Cada minuto también le aportó mayor confianza y solidez, chocando con la desesperación del local. Más aún cuando la contundencia universitaria apareció en medio del sufrimiento y silenció el mítico estadio en un momento que nadie esperaba.

Liga se dedicó a proteger su arco más de lo que aspiró a atacar, lo que derivó lógicamente en muchos intentos de su rival. Hubo dos situaciones ante el arco ecuatoriano, durante el primer tiempo, que aún son difíciles de comprender. La primera acción del local tuvo como protagonista a un argentino. Valle cortó un centro y dejó el rebote muy corto, a los pies de Luciano, que tuvo paciencia ante la desesperación del arquero, al que revolcó con una gambeta corta. El gol quedó a un remate, pero...

Aunque el brasileño intentó el derechazo, apareció Emiliano Rigoni en simultáneo con el zurdazo, dejando un homenaje a los animé futboleros. Lo importante: aunque el arco ya era cuidado por varios defensores, el travesaño le ahogó el grito al cordobés. Iban apenas ocho minutos.

¡QUÉ CERCA ESTUVO! San Pablo salió con todo, Rigoni remató y la pelota se estrelló en el travesaño de Liga de Quito.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V206VOXJD2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

Once minutos después, habría una chance todavía más propicia para los anfitriones. El conjunto universitario miraba a otro sector cuando un tiro de esquina ya había sido jugado corto y rápidamente para Ferreira, que trasladó hasta el área y metió el pase al medio, encontrando a Luciano en el área chica dispuesto a empujarla: puso el pie derecho y la enganchó mal, tirándola muy por encima del arco.

Aquellos dos goles llenos de presión con los que jugaba desde el primer minuto por el resultado de la ida, los paulistas podrían haberlos conseguido en menos de veinte minutos. No sucedió. Continuó acechando, pero ya con menos peligro.

¿Alguien puede explicar este errado de Luciano en San Pablo vs. Liga de Quito? ¡TODO SIGUE 0-0 EN EL MORUMBÍ!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tOKvtlmBss — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

El volante central Carlos Gruezo y el carrilero José Quintero, en diferentes momentos, se tiraron y ganaron minutos: por eso es que el juez venezolano Alexis Herrera adicionó cinco minutos para cerrar apenas la primera mitad.

Es que el gol se aproximaba, pero terminó apareciendo en el arco de enfrente y cuando nadie lo esperaba. A los 40, un tiro de esquina para el local le dejó la pelota suelta al delantero argentino Lisandro Alzugaray, que no dudó en meter el pelotazo alto y al campo brasileño desde su área.

Jeison Medina corrió a la par del paraguayo Damián Bobadilla, el hombre que sobró en San Pablo y que no pudo aguantar la arremetida del colombiano. El hombre del local cabeceó hacia atrás, pero quedó más a favor del atacante de la Liga: se fue mano a mano contra Rafael, Bobadilla no quiso hacerle penal y definió contra el palo derecho del ‘1′.

¡¡¡GOL DE LIGA DE QUITO!!! MEDINA APROVECHÓ EL ERROR DEFENSIVO Y MARCÓ EL 1-0 VS. SAN PABLO EN EL MORUMBÍ. ¡GLOBAL DE 3-0 PARA LOS ECUATORIANOS!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HmIlX60p9t — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

Enzo Díaz tuvo la suya para empatarlo tres minutos después, pero su volea de media vuelta y de zurda (su pie hábil) se fue por arriba. Los jugadores de San Pablo se fueron al descanso sin ser repudiados, pero cuando entraron para el segundo tiempo se escucharon los silbidos en las tribunas del Morumbí.

A la Liga le alcanzó. Porque apostó al sufrimiento en los 45 minutos que restaban, sabiendo que la necesidad ya era más amplia para el local (tres goles para ir a los penales) y con el margen más acotado. Parecía riesgoso, sobre todo cuando a los dos minutos apareció el gol de Luciano, que fue a buscar rápido el balón dentro del arco, se puso el dedo índice sobre la boca para callar a la gente y, al darse vuelta, se encontró con la tardía bandera levantada del juez de línea: dudó, pero estaba en lo cierto por el toque previo del ingresante Juan Dinenno, su compañero argentino.

Luciano tuvo infinidad de situaciones para Sao Paulo, pero en todas encontró a Gonzalo Valle: cuando lo revolcó, Emiliano Rigoni pateó con él y el travesaño negó el gol tempranero que pudo cambiar la historia. NELSON ALMEIDA - AFP

Incluso este recorrido es inolvidable. En la zona de grupos convivió con Flamengo, pero el que más comprometió su pase a octavos de final fue Central Córdoba: en la última fecha debía ganarle en la altura por 2-0 para igualarlo en puntos (11) y superarlo en goles, pero lo terminó goleando 3-0 y el Ferroviario quedó afuera.

En esa primera instancia de eliminación lo esperaba Botafogo, el último campeón, pero no fue problema: cayó en Río de Janeiro (1-0) y lo revirtió en su casa (2-0). Ahora se cargó a San Pablo, y empiezan a observarlo como un matabrasileños. ¿Quién lo espera en la semi? Palmeiras...