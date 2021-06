Liga Profesional: el nuevo torneo empieza tras la final de la Copa América y tendrá promedios (pero no descensos)

El calendario del segundo semestre del fútbol argentino viene cargado. La final de la Copa América, prevista para el 10 de julio, marcará el final de la actividad a nivel de selecciones, y el regreso del torneo local. Así, el campeonato de la primera división arrancará seis días después, el 16 del mes próximo, justo entre los partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Boca, River, Argentinos Juniors, Racing, Vélez y Defensa y Justicia estarán en plena competencia cuando se inicie la actividad doméstica.

La Liga Profesional sorteará el martes próximo a las 17 el fixture del torneo, que ya no será una copa local, sino un campeonato en el que se enfrentarán todos contra todos los 25 equipos de la máxima categoría. Si bien no habrá descensos a fin de año, los partidos sí contarán para los promedios, que seguirán siendo la herramienta para definir quiénes bajan a la Primera Nacional...a partir de 2022. Además, la actividad no se frenará por las fechas FIFA y habrá cinco jornadas en días de semana, para poder cumplir con el cronograma de partidos.

Colón de Santa Fe, campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021, ya tiene su lugar asegurado en el Trofeo de Campeones, que disputará el 17 de diciembre contra el ganador del segundo torneo de este año. Pool Argra

El fin de semana del 12 de diciembre se jugará la fecha 25, con la que concluirá la competencia, mientras que cinco días después está programado el llamado “Trofeo de campeones”, que disputarán Colón de Santa Fe (vencedor de la última Copa de la Liga Profesional) y quien se adjudique el torneo del segundo semestre de este año. En caso de que los sabaleros vuelvan a dar la vuelta olímpica habrá un desempate entre Racing (subcampeón de la Copa de la Liga) y quien se ubique como escolta de los santafesinos en este nuevo torneo.

La idea de los dirigentes de la Liga Profesional es anualizar el calendario. Es decir, jugar de febrero a diciembre con una pausa invernal. Así, en diciembre de 2022 habría cuatro descenso a la Primera Nacional y dos ascensos desde la segunda categoría, con lo que la cantidad de equipos en la elite del fútbol argentino comenzaría a disminuir y pasarían a ser 24.

Lo que queda por resolverse es si en 2022 la primera división jugará un solo torneo largo o si, como pretenden los clubes medianos y chicos del a máxima categoría, la temporada se dividirá en Apertura y Clausura.

