Para Miguel Ángel Russo, que Boca esté en octavos de la Copa Libertadores y semifinales de la Copa de la Liga Profesional es “un gran logro”

Boca alcanzó el objetivo. La victoria por 3 a 0 sobre The Strongest sentenció su clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto xeneize finalizó segundo en el grupo C, detrás de Barcelona, y su entrenador, Miguel Ángel Russo rescató el valor que para él tiene haber pasado de etapa. ”No es fácil la doble competencia, por el calendario apretado. Estamos en los octavos de la Libertadores y vamos a jugar las semifinales de un título nacional. Boca sigue compitiendo y eso es lo más importante”, aludió a la Copa de la Liga Profesional.

El director técnico viene subrayando desde hace tiempo la exigencia de afrontar tantos partidos en poco tiempo, y justificó el esquema 3-4-1-2 que dispuso ante The Strongest. “Vamos buscando la mejor forma, de acuerdo a las necesidades. Ya hemos jugado así, con este esquema”. Más allá del dibujo, parece conforme con lo que producen sus dirigidos: “Es un un equipo serio. Buscamos precisión con la pelota; si no, no se puede jugar”, destacó.

En las últimos días se habló de la llegada de un delantero de área, un puesto en el que Boca no encuentra una solución en los últimos tiempos y para el que suenan como candidatos Nicolás Orsini, de Lanús, y Darío Benedetto, nada menos. Russo no lo ve prioritario. “Estoy conforme con los que tenemos. Nosotros tenemos que seguir compitiendo”, eludió el DT.

Además, expresó qué implica que Boca esté en carrera por ambos trofeos, algo que comparte con Racing (su rival en la semi del lunes por la Copa de la Liga): “Hay que superar todos los inconvenientes y seguir. Llegar a semifinales en el torneo local y a octavos en Copa es un gran logro. Boca tiene la exigencia de pelear por todo, y gracias a Dios, pelea. En el momento en que tiene que resolver, Boca resuelve”, cerró Russo.

Cardona, contento por la titularidad

Edwin Cardona atravesó una inactividad por una lesión y por Covid-19, de la que está reponiéndose con una cantidad creciente de minutos por partido. De hecho, en el triunfo sobre el conjunto boliviano volvió a ser titular, jugó casi 70 minutos y quedó feliz: “Agradecido con Dios por la oportunidad de jugar después de tanto tiempo. Siempre trato dar lo mejor de mí en lo que me toca”, se complació el colombiano.

“Anteriormente jugué poco tiempo, hoy el entrenador me dio la oportunidad y disfruto cada momento. El tiempo pasa muy rápido”, valoró quien estaba siendo el mejor futbolista de Boca en los comienzos de la disputa de la Copa de la Liga Profesional pero se lesionó antes del encuentro con River (1-1), por la rueda regular del certamen. Ahora, con los malos tragos atrás, mira hacia adelante. “Dimos el primer paso. Ahora viene la semifinal el día lunes, que es muy importante para nosotros”, aludió al enfrentamiento con Racing.

Varela, consciente y prudente

Uno de los mejores de Boca en la victoria de este martes fue Alan Varela, que sigue destacándose a sus 19 años. No está abrumado por haber quedado repentinamente en el foco de atención. “Soy consciente. Vengo preparándome desde muy chico en el club, y sé lo que es vestir la camiseta y jugar al 100 todos los partidos”, comentó en la sala de conferencias de La Bombonera el mediocampista central, que calificó a los ochos posibles próximos adversarios de Boca por la Libertadores: “Son muy buenos equipos los que se clasificaron para octavos. Cualquiera es difícil”.

LA NACION