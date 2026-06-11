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La novia de Marcos Senesi grabó la reacción del jugador al enterarse que fue convocado al Mundial

El jugador recibió la noticia mientras se encontraba de vacaciones en Ibiza y su pareja logró filmar el emotivo momento donde recibió el llamado para la selección argentina

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El cálido abrazo de la pareja tras el anuncio
El cálido abrazo de la pareja tras el anuncioCaptura

Marcos Senesi fue anoticiado este jueves de su convocatoria a la selección argentina. El anuncio, que llegó como una sorpresa durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026, generó gran emoción en el jugador de 29 años. Su novia se encontraba junto a él de vacaciones en Ibiza cuando logró documentar el llamado que confirmó la noticia y los fundió en un cálido abrazo.

El flamante jugador del Tottenham se posicionó como el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de los 26 futbolistas luego que saliera de la convocatoria por una lesión.

El momento en que Senesi es llamado para ir al Mundial, registrado por su novia
El momento en que Senesi es llamado para ir al Mundial, registrado por su novia

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