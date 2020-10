Carlos Tevez, jugador de Boca, a punto de someterse a un hisopado; la Liga Profesional y la AFA aprobaron el protocolo sanitario que establece pruebas PCR obligatorias para jugadores y cuerpo técnico con al menos un día y medio de anticipación a los partidos. Crédito: @BocaJrsOficial

A 48 horas del comienzo de la Copa de la Liga Profesional, futbolistas y cuerpos técnicos iban a poder ingresar a los estadios con una mera declaración jurada. El documento avalaría que no tenían síntomas de coronavirus. No harían falta ni testeos serológicos ni pruebas PCR con resultados negativos. Nada. El fútbol respondía así al mismo criterio usado por el gobierno: hisopar a aquellas personas que tienen síntomas compatibles con la enfermedad. Ese escenario, además, liberaría los reactivos e insumos médicos para el resto de las personas: si todas las categorías se testearan, serían necesarias cerca de 40 mil pruebas al mes.

El tema motivó posturas encontradas. Hubo una gestión de los médicos de la primera división. Y reuniones posteriores con el ministerio de Salud, que es la autoridad de referencia en este tema. En la tarde de ayer, la AFA publicó un boletín oficial en el que actualizó el protocolo para la competencia. Allí se establece que "todos los jugadores y oficiales del club que formen parte de la delegación oficial y participen en los partidos deben realizarse el test directo para la detección de Covid-19 con resultado negativo, con un máximo de 36 horas de antelación al partido".

Los clubes pagarán los testeos PCR-antígeno, que brindan resultados en 15 minutos, para todos los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos. Deberán dar negativo y hacérselos al menos 36 horas antes de los partidos. Crédito: @AAAJoficial

Por "test directo" se entienden tres variantes: dos PCRs (hisopados), uno antigénico y otro de tiempo real, que es el que se realiza normalmente. Y una tercera posibilidad que es el análisis de saliva. Los clubes podrán elegir cuál hacer, aunque lo más probable es que la mayoría realice el PCR-antigénico, del laboratorio Abbot, y cuyo precio oscila entre 6 y 10 dólares oficiales. "Le habíamos dicho a la AFA que por algo habíamos armado el protocolo original con testeos obligatorios. Si no lo aprobaban íbamos a ser el único país con la metodología del gobierno (hisopar sólo cuando hay síntomas). Esto deja mucho más contenta a la comunidad médica", cuenta un médico de la primera división.

El presidente de la comisión médica de la Liga Profesional, Alejandro Roncoron, está muy contento por la decisión de las autoridades: "Es una manera de darnos una derecha. Habíamos aceptado jugar los amistosos como nos habían pedido y para nosotros tener a todos los jugadores testeados antes de los partidos es un logro. Sobre todo, por los lugares comunes en los estadios, que es donde mayor posibilidad de contagio existe", relata el médico.

El testeo PCR-antígeno, fabricado por el laboratorio Abbot, cuesta entre 6 y 10 dólares oficiales y muestra resultados de coronavirus en 15 minutos. Será la prueba a la que se someterán los futbolistas de la Liga Profesional. Fuente: AFP

Los PCR-antígeno, sin embargo, no son infalibles. Pero es mucho mejor tener un resultado negativo (aunque haya un 30% de falsa negatividad, en promedio) que no tener nada y seguir adelante con una declaración jurada de salud. La prueba a la que se someterán los futbolistas y entrenadores tiene su resultado a los 15 minutos, por lo que la rapidez es otra de sus virtudes. "Todo el resto de las personas que intervienen en el partido de fútbol (la cifra máxima es de 300 individuos) también estará testeado. Logramos que las empresas privadas entiendan la importancia de hisopar a quienes vayan a las canchas", detalla Roncoroni, el presidente de la comisión médica de la Liga Profesional.

De todas formas, el médico asegura que "la práctica del fútbol no contagia". Y cita un estudio realizado en 272 partidos: "Un jugador de fútbol permanece 4 minutos y 13 segundos a menos de un metro y medio de distancia de los otros actores del partido. Y 13 minutos y 40 segundos a dos metros de distancia. Ni una ni otra circunstancia implican contacto estrecho, por lo que no hay contagios en el campo", explica Roncoroni. Sí habrá mucha información y prevención en las duchas, los espacios comunes en los estadios y en los vehículos que trasladen a las delegaciones. Por ejemplo, Argentinos Juniors no se concentrará para el partido debut en el Diego Armando Maradona frente a San Lorenzo: los jugadores llegarán en sus autos particulares.

Además de los futbolistas, también se testearán los trabajadores de las empresas privadas que tengan tareas asignadas los días de partido. La capacidad máxima por estadio estará restringida a 300 personas. Fuente: AFP - Crédito: RONALDO SCHEMIDT

"En los lugares comunes tendrán que llevar barbijo obligatoriamente. Y habrá que ducharse por turnos, si hace falta. Hay que educar y responsabilizar a todos", postula el médico, que no descarta nuevos contagios, pero resalta que durante el período de partidos amistosos los clubes respondieron bien a las exigencias sanitarias y no hubo brotes internos en casi ningún plantel, sacando el caso de Boca en su burbuja sanitaria antes del regreso de la Copa Libertadores.

Los futbolistas que dieron positivo y cumplieron con los 10-12 días de aislamiento son un tema aparte. "Si llevan 10-12 días sin síntomas, hacen actividad normal sin ningún tipo de testeo. Ahora, si son sintomáticos, tienen que responder a determinados criterios de alta, que incluyen análisis de sangre y exámenes cardiológicos. Con todo eso y un PCR negativo, se les da de alta. Si el PCR les da positivo, se les mide la cantidad de anticuerpos. Con anticuerpos altos, igual reciben el alta. Si tienen bajos anticuerpos, diez días de aislamiento y el proceso se repite", explica Roncoroni. Este es, justamente, el caso de Cristiano Ronaldo, el jugador de la Juventus que volvió a dar positivo en estos días y, como no tiene suficiente cantidad de anticuerpos, permanece en aislamiento y se perdió el partido de ayer con Barcelona.

