El futuro de Marcelo Gallardo, en duda: el DT de River analiza su continuidad tras la caída con Vélez

Momento crítico. Decisivo. Por primera vez desde su regreso a River hace más de un año y medio, el futuro de Marcelo Gallardo está en duda. El entrenador suspendió la conferencia de prensa tras la derrota 1-0 con Vélez en Liniers y se tomará las próximas horas para analizar su continuidad. Con tres derrotas al hilo en el Torneo Apertura, el puesto 21° en la tabla anual y un equipo que no muestra síntomas de recuperación, el Muñeco evalúa los pasos a seguir. ¿Podrá encontrar argumentos para aferrarse a su continuidad o dará un paso al costado en este tumultuoso inicio de 2026? Por estas horas, nadie se anima a ir más allá.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir LA NACION, Gallardo se tomó unos 40 minutos después del partido para hablar con su cuerpo técnico antes de ir a la zona de los jugadores en el vestuario. Luego se despidió uno por uno de sus asistentes, colaboradores y futbolistas en el vestuario visitante del estadio José Amalfitani sin tomar una decisión aún. Solo les comunicó que se tomaría estas horas para reflexionar en frío y definir pasos a seguir. No habló con la prensa y se fue en silencio, escoltado por la seguridad y seguido por Matías Biscay y Hernán Buján, sus ayudantes directos. Los apesadumbrados rostros de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes hablaban por sí solos.

Este lunes, a las 18, el plantel y el cuerpo técnico se reencontrarán en River Camp, con una enorme incertidumbre en la previa del regreso al Monumental: River recibirá a Banfield este jueves a las 19.30 con un clima que promete ser espeso, porque el público ya se mostró disconforme.

Marcelo Gallardo analiza su continuidad tras la derrota contra Vélez Gonzalo Colini

Falta de reacción anímica y futbolística, decisiones cambiantes, niveles individuales a la baja, refuerzos que no encajan y un rumbo de juego que no está claro… factores que explican el debilitado presente millonario. Pese a haber trabajado en una intensa pretemporada desde el 20 de diciembre del año pasado, rápidamente se llegó a un contexto absolutamente límite para un equipo que solo tuvo dos victorias en el comienzo del campeonato y que no gana desde hace cuatro fechas.

Las tres caídas en fila que suma River en estas seis fechas disputadas del campeonato (1-4 ante Tigre y 0-1 frente a Argentinos Juniors y Vélez) son el motivo por el que Marcelo Gallardo se tomará estas horas para reflexionar la situación en frío y analizar pasos a seguir. Ni la agónica y trabajosa victoria por los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Ciudad Bolívar le sirvió de respiro.

Pero lo que sucede es más profundo. Los datos perturbadores sobre este segundo ciclo al mando del equipo es que River perdió 12 de los últimos 20 partidos. Este dato se contabiliza desde el comienzo de la serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores del 2025. En los ocho partidos restantes cosechó tres empates y cinco victorias. Este récord negativo no se alcanzaba desde 1983 bajo la dirección técnica de José Varacka y Jorge Dominichi, año en el que River terminó penúltimo en el campeonato de primera división.

Sumado a eso, no logra recomponerse y dejar atrás la mandíbula frágil: lleva 18 partidos sin dar vuelta un resultado y los últimos 11 juegos que comenzó en desventaja los terminó perdiendo. “¿Te pegan una piña? Listo, hay que levantarse”, había dicho el Muñeco luego de la goleada recibida en el Monumental con Tigre. Eso no sucedió.

¿Habrá sido el último partido de Gallardo como entrenador de River? Soledad Aznarez - LA NACION

Una campaña con números deplorables y un equipo que no puede sortear los malos momentos. River no reacciona, ni desde el banco ni desde el campo. Se exponen reproches, gritos, reclamos entre los futbolistas que evidencian un momento de desequilibrio y ansiedad absolutos. Porque la evolución futbolística y las buenas sensaciones duraron solamente tres fechas: este domingo jugó un paupérrimo primer tiempo, totalmente dominado y abrumado por un Vélez que pudo estirar la ventaja y no lo hizo. Se vio un equipo largo, impreciso, sin construcciones ofensivas de peligro, con imprecisiones evitables en la salida y con una presión descoordinada y relevos mal hechos.

Dentro de esta racha adversa no logró tres grandes objetivos que el Millonario tenía para el cierre del año pasado: no se clasifico a la Copa Libertadores del 2026 y deberá conformarse con la Copa Sudamericana, y además, no obtuvo el Torneo Clausura ni la Copa Argentina.

En este contexto y con la elección como presidente de Stefano Di Carlo, el Muñeco renovó su vínculo y contó con la llegada de refuerzos que potencien al equipo. Llegaron Aníbal Moreno, Fausto Vera y el uruguayo Matías Viña, además del ecuatoriano Kendry Páez, futbolistas que todavía no se destacaron. También tomó la fuerte decisión de “liberar” a futbolistas de peso como como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo Martínez. Y un poco más atrás en el tiempo a Manuel Lanzini, que este domingo fue la figura de Vélez y su verdugo como autor del gol.

Marcelo Gallardo y el saludo a los hinchas; el jueves, contra Banfield, podría no ser más el entrenador de River Manuel Cortina - LA NACION

A todo esto se le suman las lesiones. Franco Armani se desgarró el gemelo derecho durante la pretemporada en San Martín de los Andes y no le permitió realizar trabajos físicos de la mejor manera. Regresó este domingo ante Vélez, pero ni siquiera completó la entrada en calor y para el comienzo de la segunda etapa debió ser reemplazado por Agustín Beltrán.

En la igualdad ante Rosario Central el pasado 1° de febrero, Sebastián Driussi salió de la cancha por un desgarro de grado 1 en el isquiotibial de la pierna izquierda. El atacante también regresó en la caída contra Vélez, incluso durante el partido se lo notó a destiempo y poco participativo. Pero contra el Fortín se le cayeron dos soldados más a Gallardo. Juan Fernando Quintero salió por una molestia a los 27 de la primera etapa y el ecuatoriano Kendry Páez, que entró para jugar la segunda parte, debió ser reemplazado por un golpe en su hombro izquierdo.

Gallardo atraviesa su momento más difícil en el cargo que retomó en agosto de 2024. Sin títulos y con escasos períodos de buen fútbol en continuado, su futuro hoy es un interrogante. Y este lunes promete ser un día más que importante en el reencuentro con sus dirigidos por la tarde. El mundo River está en vilo.