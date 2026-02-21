Real Madrid perdió con Osasuna, silbaron a Vinícius y el liderazgo en la Liga de España está en riesgo

Un sensacional gol de Raúl García en el minuto 90, con la corrección del VAR, condenó a Real Madrid, que perdió este sábado por 2-1 en el campo de Osasuna por la 25ª fecha de la Liga de España, en la que podría ceder la posición de líder al Barcelona al completarse la jornada. Para colmo, Vinícius Junior parece tener cada vez más gente que lo reprueba: los fanáticos locales lo silbaron cada vez que tocaba la pelota durante el partido.

A cuatro días del juego de vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de Champions League frente a Benfica, el conjunto merengue sufrió su primera derrota en el torneo español desde la llegada al banco del entrenador Álvaro Arbeloa en sustitución de Xabi Alonso. Y fue durísima: Osasuna llevaba 15 años sin ganarle. La última vez había sido el 30 de enero de 2011, por 1-0, también en Pamplona.

Festeja Osasuna, lo sufre Aurelien Tchouameni; el conjunto merengue cayó por 2-1 en Pamplona, por la Liga de España ANDER GILLENEA - AFP

El conjunto local se adelantó por medio del delantero croata Ante Budimir, que convirtió un penal que a él mismo le hicieron, aunque con suspenso: sufrió un pisotón del arquero Thibaut Courtois que fue decretado como falta solamente después de la revisión del VAR.

Real Madrid igualó a 17 minutos del final luego de una descomunal apilada del uruguayo Federico Valverde, quien dejó atrás a varios rivales antes de ingresar en el área y lanzar el pase en forma de centro para que Vinícius sólo tuviera que empujar la pelota al fondo de la red. Para el brasileño fue el cuarto gol en los últimos tres partidos.

¡UN GOLAZO FANTÁSTICO PARA UN TRIUNFAZO AGÓNICO! Excelente freno y definición de Raúl García para sentenciar el 2-1 de Osasuna contra Real Madrid en la fecha 25 de #LaLiga. pic.twitter.com/CNqtYTpMwY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

Pero Osasuna no se conformó con la igualdad y siguió buscando. Así, Raúl García llevó al delirio a los aficionados locales tras dejar en el camino con un enganche dentro del área a Raúl Asencio y vulnerar a Courtois con un derechazo cruzado. Eso sí, inicialmente, el árbitro había señalado una posición adelantada, pero el VAR volvió a intervenir, para advertir que la jugada era lícita. Segundos más tarde, García pudo retomar la celebración, ya cuando se jugaba el tiempo adicionado.

Así, el conjunto navarro sumó tres puntos vitales que lo afirman en la parte media de la tabla y a sólo cinco puntos del sexto lugar, el último que otorga una plaza a las copas internacionales para la próxima temporada.

Lo mejor de Osasuna - Real Madrid

Por el contrario, los fanáticos de la Casa Blanca probablemente esperaban que este duelo fuera el trampolín para sumar otros tres puntos. Sin embargo, el gol de García en el epílogo del juego, casi en la última jugada, dio un giro a la lucha por el título.

Ahora, Barcelona se encuentra ante una situación casi impensada por estas horas: recuperará el primer puesto de la Liga en caso de vencer este domingo en el Camp Nou al Levante, el penúltimo.