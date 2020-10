Liga Profesional: el presidente de Argentinos Juniors Cristian Malaspina molesto con la "mentira" de Boca y River Crédito: twitter @MalaspinaC

El retorno del fútbol doméstico parece traer más tensión que juego. Es que el comunicado emitido por Boca y River, en un reclamo de unidad, expresando su disconformidad por la distribución de los derechos de transmisión y argumentando que no fueron parte de la decisión, despertó la molestia de otros dirigentes. Si bien algunos ya se habían expresado, en esta oportunidad, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, aseguró que los dos clubes mienten, cuando aseguran que desconocían las condiciones del acuerdo.

Malaspina, en una charla con TyC Sports, fue contundente: "Me sorprendió la postura de River y Boca. no sé si la postura, porque ya la veíamos viendo, pero el argumento que dan. En ese comunicado que sacan están faltando a la verdad, porque los dos sabían de esta situación que se estaba dando en el fútbol con respecto a la televisación nacional, de los derechos. River acercó a una de las empresas con una oferta y Boca participó de la mayoría de los Zoom que se hicieron, que estuvieron los equipos grandes junto a Claudio Tapia, Nicola Russo y Marcelo Tinelli".

Lejos de bajar el tono de la controversia, el presidente de Argentinos sostuvo su postura crítica respecto de los dos clubes y los calificó de "poco honestos" y explicó: "El futbol se dio cuenta que había ingresos que estos equipos estaban cobrando por afuera de la distribución que tenía, que me parece muy injusto y fueron muy poco honestos con el resto de los equipos, porque nos venimos a enterar ahora que estas instituciones cobraban de la TV un dinero extra que no entraba en la distribución que tenemos estipulada en la Liga. Ahí creo que está el punto que genera esta división".

Y finalizó: "Esto se logra trabajando honestamente, diciendo la verdad. Por eso a mí me molestó mucho el comunicado, porque conozco bien la interna, y si River trajo una oferta de una empresa no puede admitir que no estaba en tema".

