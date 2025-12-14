La emoción de Cami Homs tras la consagración de José Sosa con Estudiantes y un festejo distinto

Camila Homs, pareja de José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata, festejó, a la distancia, el título que obtuvo el Pincha en Santiago del Estero contra Racing. Luego del empate 1-1 en el tiempo regular y suplementario, la definición se dio por penales donde el conjunto platense se impuso ante su rival.

Estudiantes es el nuevo campeón del fútbol argentino LUIS SANTILLAN - AFP

La modelo no viajó al estadio Madre de Ciudades al estar embarazada de ocho meses de Aitana, la hija que tendrán con el futbolista. Sin embargo, desde su casa, sintonizó la transmisión oficial y se convirtió en una hincha más de Estudiantes que, finalmente, se consagró desde los doce pasos.

Cami Homs emocionada por el título de Estudiantes

“Te amo. Sos gigante, mi amor”, manifestó Homs al filmar la televisión con los festejos de los jugadores. Con un grito de alegría, la modelo llenó de elogios a su pareja que ingresó en el segundo tiempo del partido y convirtió uno de los penales en la tanda definitoria. “No lo puedo creer, papá”, se escucha en el registro fílmico que tuvo a la modelo como protagonista.

Desde que está en pareja con el futbolista, Homs acompañó al mediocampista en varios festejos de títulos obtenidos por el Pincha. En 2023, en cancha de Lanús, fue testigo de cómo Estudiantes se coronó en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia; un año después, en Santiago del Estero, por la Copa de la Liga Profesional, dio el presente en la final contra Vélez.

Cami Homs presente en el festejo del título de Estudiantes Instagram (@camihoms)

En esta ocasión, con un embarazo que se encuentra en la recta final, Homs decidió quedarse en su casa para evitar alguna complicación y estalló en un grito tras la victoria de Estudiantes contra Racing.

La desopilante anécdota de José Sosa al enterarse que su equipo clasificó a los playoffs

En el post partido de Estudiantes y Racing, José Sosa habló con TNT Sports y contó cómo se enteró, por intermedio de un amigo, que el Pincha clasificó a los playoffs del torneo.

“Le digo a Camila voy a comprar algo de carne. Iba a comprar una entraña, algo sano, porque teníamos la ilusión de clasificar”, indicó Sosa acerca de una combinación de resultados que pudo dejar a Estudiantes eliminado. Sin embargo, el empate de Barracas con Huracán y Belgrano con Unión de Santa Fe le dio una más vida al conjunto platense.

La divertida anécdota de José Sosa cuando se enteró que Estudiantes clasificó a los playoffs

“Tenía a mi amigo Marcos que me decía cómo iban los partidos. Estaba ahí esperando, no quería comprar”, lanzó ante la risa de los periodistas. Tras enterarse de que Estudiantes clasificó, el futbolista manifestó: “Cuando me dice todos los resultados le dije al carnicero dame moleja, asado, no me quedó otra. Aunque estemos los dos solos había que celebrarlo”.

Una vez que Estudiantes pasó de fase, venció a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima de La Plata -su clásico rival- y, en la final, superó a Racing para coronarse como campeón del fútbol argentino.