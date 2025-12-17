Juan Sebastián Verón criticó el título de campeón para Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, criticó el formato de los torneos de la primera división, despotricó contra el gremio de los futbolistas y se enojó por el título entregado a Rosario Central. “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den por que se le ocurre a alguien”, dijo en una larga entrevista en ESPN.

La decisión de Claudio “Chiqui” Tapia -a quien la Brujita evitó nombrar- de otorgarle una estrella al Canalla fue motivo de una larga opinión por parte del presidente del Pincha: “¿Cómo vamos a ser parte nosotros de esto? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó“, recordó. Y añadió: ”Me parece bárbaro un reconocimiento para Di María, pero no un título. No tiene que dar lo mismo. Porque si no, empezamos a trastocar las cosas y las llevamos donde nos conviene. Y si alguien quiere dar un título, que se haga responsable. Es fácil hacer parte a otros de lo que vos querés hacer“, agregó en una entrevista con ESPN, en un tiro por elevación a Tapia.

"MENOS EQUIPOS. CAMPEONATOS MÁS LÓGICOS. MEJORAS EN LA PARTE ARBITRAL. INFRAESTRUCTURA. MENOS TÍTULOS"



Así sería una competencia ideal del fútbol argentino, según Juan Sebastián Verón.



Luego, la Brujita recordó cómo se decidió el “espaldazo” en Rosario: “Tuve una charla con José (Sosa) y como jugador le di mi punto de vista. De lo que representa el fútbol para el jugador, para la gente. Lo que luchaste, el sacrificio que hiciste, te fuiste de tu casa temprano, no viste a tu familia. No da la mismo. Porque te quieren llevar a ese lugar y está mal. Todo tiene un significado mucho más importante. No es el título, es la señal y lo que vos sentís y pretendés para tu carrera. La señal que hay que dar para afuera. De ahí decidieron y yo respaldé. Se le comunicó a Central. No se puede modificar algo que está escrito y no se puede dar un título porque se te ocurre. No sé quién fue y tampoco me voy a poner a echar culpas”, insistió. De Tapia con nombre y apellido, ni una palabra.

Verón continuó con una reflexión: “Si lo del pasillo tuvo un efecto para algo mejor, buenísimo. Espero que sea así. No me interesa lo político, me interesa el fútbol”, agregó. Y opinó: “Si hablamos de faltar el respeto, en esto se le falta el respeto al torneo entregando un torneo que no lo es. Empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Vos estás exponiendo a tus jugadores también, recibiendo algo que no corresponde, que no estaba. Porque se le ocurre a alguien o porque tenés ganas vos”. Sin nombrarlo [como a Tapia], acusó a Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central.

Juan Sebastián Verón celebró como un hincha más en la tribuna del estadio Madre de Ciudades el título obtenido por Estudiantes de La Plata en el torneo Clausura Nicolas Aguilera - AP

La Brujita agregó: “Se le falta el respeto a todos los que están luchando por ganar una estrella. Después, los jugadores advirtieron lo que iba a pasar. Hay una amenaza, queriendo obligar a alguien a hacer algo que nunca estuvo en la reglamentación. Detrás del pasillo hay un significado de también, de respeto, de honorabilidad, de representación. Pero sobre algo que está falseado en definitiva. Si queremos hacer homenajes o reconocimientos, que es lo que se votó, está bien. Pero cuando se destapó la Copa había una estrella... ¿estamos todos locos?“, se preguntó.

También reconoció que el “espaldazo” a Rosario Central cambió el peso del título conseguido en Santiago del Estero ante Racing: “El significado del campeonato era el mismo hasta un hecho puntual del semestre. Después de ahí, no solo para nosotros sino para el futbolero, pasó a tener otro significado. Porque se pone en tela de juicio el significado que tiene el deporte y el fútbol en todo esto. Tomó parte la gran mayoría del futbolero, casi todo el país. Desde lo genuino de la gente en querer algo distinto. En pretender algo distinto. Más allá de la modernidad y que vivimos otra época, el fútbol tiene que seguir siendo el mismo porque tiene valores, te forma. No tiene el mismo significado las decisiones, un título, cómo se pretendía hacer a cómo fue. Eso da valores".

VERÓN HABLÓ SOBRE EL PASILLO DE ESTUDIANTES A CENTRAL



En exclusiva con #ESPNF90, el Presidente del Pincha habló sobre el partido del Pincha y Rosario Central.



Verón aprovechó para criticar a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), el gremio de los jugadores encabezado por Sergio Marchi que defendió a la AFA y criticó a los hombres de Estudiantes por su actitud en Rosario: “Hasta Agremiados sacó un comunicado en contra de sus jugadores. Cuando necesitan, te llaman y te juntan. Y acá no lo hicieron. Yo no puedo tomar decisiones por los capitanes de otros equipos. El reclamo va a otro lado, no a nosotros. El plantel es perjudicado y amenazado. Nadie se solidarizó con los muchachos. No fue en contra de Central, si lo tomaron así les pedimos disculpas. El mensaje era de otra cosa, por más que yo crea que no estuvo bien. Creo que el torneo no está bien, lo vemos todos. Estamos jugando una final con Platense que no juega hace un mes y medio está parado, sin jugar. Cambió el cuerpo técnico y casi todo el equipo”, recordó Verón.

Ante la consulta acerca de qué deberían tener los torneos del fútbol argentino, Verón respondió sin medias tintas: “Y... todo lo que no tiene este campeonato. Menos equipos, campeonatos más lógicos, mejora en la parte arbitral, mejoras en la infraestructura, mejores estadios, que la gente se pueda movilizar e ir a ver con tranquilidad a su equipo, reglas más claras, menos títulos, así que no sé qué más”, enumeró. Y añadió: “Tiene que haber menos equipos. Si querés sostener el formato de Apertura y Clausura, sostenelo, pero con 19 o 20 equipos. El que dice que es mejor para los clubes no entiende nada de fútbol. Los clubes tienen que crecer genuinamente. Vos ahora subís a diez equipos y no es así“, opinó.

Futbolistas argentinos agremiados publicó este martes un comunicado contra Estudiantes luego de que los jugadores del Pincha le dieran la espalda a los futbolistas de Central el último domingo Agremiados

La cuestión organizacional es fundamental para el presidente de Estudiantes: “Tienen que bajar equipos, ¿qué va a ser? Tienen que bajar uno, dos, tres o cuatro... no sé, no te tengo que dar el método yo, pero ya se había arreglado que iban a ir bajando. También hay que reestructurar las otras categorías", apuntó. Nada de eso se cumplirá en 2026.

Verón también se refirió a las reuniones en la Liga Profesional y en la AFA, que nunca presencia y a las que acuden interlocutores suyos como Pascual Caiella -actual vicepresidente-. “¿Ustedes saben cómo son las reuniones de Comité? Hace cinco años que no participo. ¿Qué mejora hubo desde entonces? En un año de torneos hay prácticamente 9 copas. Hay más equipos, los torneos están mal organizados porque penalizan. No te ayudan. Hay equipos parados hace un mes y medio y nosotros arrancamos la pretemporada a 10 días de jugar una final. ¿Para qué voy a participar si no se mejora?“, se preguntó.

Y confesó: “Seguramente haya otros que están contentos con esto, yo no. Puedo hablar de fútbol y de esto porque no le debo nada a nadie. No tengo nada que esconder. Quiero que el fútbol mejore. Pero tiene que haber espacios para eso y no los hay. Participé desde el 2014 hasta que se armó la Superliga. Después se descalibró todo y me dediqué a mi club, tenía que hacer el estadio”, recordó.

"EL FÚTBOL ARGENTINO DEBERÍA ESTAR ENTRE LOS MEJORES 5 CAMPEONATOS DEL MUNDO"



¿Coincidís con esta mirada de Juan Sebastián Verón?



Verón concluyó: “Yo no tengo poder, puedo andar tranquilo por la calle. No le debo nada a nadie. Me pueden putear, pero tengo la conciencia tranquila. Y después, nosotros sufrimos una amenaza pública. Tendremos que estar muy atentos para el año que viene”, insistió en relación a los posibles fallos arbitrales en su contra. Y a la amenaza que recibió por parte de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA en la red social X (antes Twitter): “Que 2026 te/nos espera. Cuidate mucho, Boina multicolor”, le escribió.

Por último, la Brujita habló del castigo de seis meses que le impuso la AFA y que le impidió recibir la copa como ganador del Clausura en Santiago del Estero: “Tuvo un efecto importante puertas adentro. Lejos de victimizarse, la realidad es que en todos lados la gente le puso el pecho y siguió para adelante. Sabiendo que estábamos haciendo algo bien. Después apelamos al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y veremos cómo va eso”, confirmó.