Clasificatorio al Mundial 2026: cuándo se juegan los repechajes para la Copa del Mundo

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tendrá 48 participantes y será el más amplio de toda la historia, pero hay confirmados 42 porque los seis restantes saldrán de los repechaje de Europa e Intercontinental que se disputarán en marzo de 2026, durante la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales.
- Las 10 semifinales están programadas para el jueves 26 de marzo de 2026 mientras que las seis finales serán cinco días después, el martes 31.
Cuatro boletos saldrán de las repescas de la UEFA. En la A competirán Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia & Hezergovina; en la B Ucrania, Suecia, Polonia y Albania; en la C Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo; y en la D Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA. En el 1 la semifinal será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el ganador se medirá ante República Democrática del Congo mientras que en el 2 chocarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak.
Repechajes de Europa
Repechaje A
Semifinales
- Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.
- Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Repechaje B
Semifinales
- Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.
- Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje C
Semifinales
- Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.
- Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje C irá al Grupo F con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Repechaje D
Semifinales
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.
- República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Repechajes intercontinentales
Repechaje 1
Semifinal
- Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.
Final
- República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.
El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Repechaje 2
Semifinal
- Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.
Final
- Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.
El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.
