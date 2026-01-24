Lionel Messi abre el año ¿de su sexto Mundial? en un amistoso de Inter Miami en una gira sudamericana

Con Lionel Messi como figura central, Inter Miami iniciará este sábado su pretemporada con una gira sudamericana que tiene como primera escala un amistoso de alto impacto frente a Alianza Lima en Perú. El encuentro, previsto originalmente para las 20, hora local, fue reprogramado para las 17 (19 de la Argentina) debido a cuestiones de seguridad y logística, en medio de un escándalo que involucra a tres futbolistas del club peruano denunciados por abuso sexual. El calendario del conjunto estadounidense, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), incluirá también partidos en Colombia y Ecuador antes de que las Garzas comiencen la defensa del título de campeón el 21 de febrero.

El regreso de Messi a Lima, un año después de su primera visita como parte de Inter Miami, se da en un contexto inédito. La organización de la Noche Blanquiazul 2026 adelantar el horario del partido “por criterios técnicos de seguridad y logística”, según explicaron la productora Sound Music Entertainment y el propio club.

La medida fue tomada luego de que se conociera una denuncia de una argentina de 22 años contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual en Montevideo, donde Alianza Lima realizó parte su pretemporada. Los tres futbolistas, habitués de la selección peruana, fueron separados del plantel y no participarán en el evento. La producción promete una experiencia “segura, ordenada y de primer nivel”, con protocolos internacionales obligatorios y la presencia de figuras mundiales como Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Justamente, el Pistolero está entre los destacados por medios de Estados Unidos por su pérdida de protagonismo, cada vez más acentuada. Incluso Inter Miami avanza en las negociaciones para sumar a Germán Berterame, delantero argentino nacionalizado mexicano, actualmente de Monterrey. La oferta sería de 15 millones de dólares y se convertiría en la compra más cara del club.

Berterame llegaría como alternativa de peso y dejaría aun más relegado al experimentado uruguayo, que a sus 38 años renovó el contrato pero apenas con la expectativa de competir por un lugar en el equipo titular. De todos modos, el entrenador Javier Mascherano dijo el miércoles en conferencia de prensa que “Luis es un jugador importante para el equipo y para el club y va a seguir siéndolo”.

Además de ofrecer el atractivo de ver a Messi en el subcontinente, la gira exhibirá un plantel notablemente renovado que tiene ambiciones internacionales. Tras consagrarse en la MLS en diciembre, Inter Miami se propuso como objetivo prioritario la conquista de la Copa de Campeones de Concacaf, que ofrece una plaza en el Mundial de Clubes. Para ello, la dirigencia encabezada por Jorge Mas se movió con rapidez en el mercado y sumó varias incorporaciones —y sigue haciéndolo—, incluidas las de futbolistas argentinos.

Luis Suárez, en la vuelta a los entrenamientos del equipo de Florida; a los 38 años, el uruguayo pierde lugar, pero para el DT Javier Mascherano "es un jugador importante y va a seguir siéndolo".

Entre las principales novedades la más reciente es la de David Ayala, volante central que llegó desde Portland Timbers; un poco antes lo hizo Facundo Mura, ex defensor lateral derecho de Racing, y el pase de Rocco Ríos Novo, arquero argentino nacionalizado estadounidense, fue adquirido luego que se venciera el préstamo a fines de año. A ellos se agrega otro que se queda en Florida: Tadeo Allende, delantero de 26 años que fue el máximo goleador del equipo en los playoffs de 2025 y cuya ficha fue comprada a Celta de Vigo. Pese a eso, el también argentino no formará parte de la Noche Blanquiazul, por trámites migratorios.

De esta forma, el plantel de Inter Miami cuenta con una nutrida presencia de futbolistas argentinos, aun con las próximas salidas de Oscar Ustari (por rescisión de contrato) y Tomás Avilés, que se incorporará a Montreal, además del vencimiento del préstamo de Baltasar Rodríguez, recientemente reincorporado a Racing, y Marcelo Weigandt, que regresó a Boca. En total, son nueve futbolistas argentinos en Miami, sin contar a Berterame, aún no confirmado.

A la par de las llegadas hubo salidas importantes. Jordi Alba y Sergio Busquets anunciaron sus retiros y dejaron atrás una etapa compartida con Messi en la liga estadounidense. La continuidad del otro campeón del mundo, De Paul, asegurada tras ejecutar la opción de compra a Atlético de Madrid, representa un punto alto en la estructura que diseña Mascherano para la temporada. El entrenador dejó en claro que “todo el mundo arranca de cero” y que nadie tiene asegurado el puesto, en referencia al ciclo que comienza.

Mientras tanto, Messi lidera la preparación, tras ser el máximo anotador y el acreedor al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la última MLS, mientras mira de reojo el Mundial de 2026, en el que se espera participe y que sería su sexto.

El amistoso con Alianza Lima abrirá una serie de compromisos que Inter Miami afrontará en América del Sur en el contexto de un “Champions Tour”. Luego del debut, de este sábado en Lima, el equipo rosado se presentará el 31 de enero ante Nacional en Medellín y el 7 de febrero frente a Barcelona en Guayaquil. Será la tercera pretemporada consecutiva del club fuera de Estados Unidos, tras pasar por El Salvador, Japón, Panamá, Honduras y Perú en años anteriores.

El inicio de año encuentra a Messi en plenitud, rodeado por compatriotas y en un proyecto que procura combinar espectáculo, competitividad y expansión de marca. Lima será el primer escenario de esta gira, en un clima tenso y con las miradas puestas en su figura. Para Inter Miami, comienza el camino rumbo a los nuevos desafíos.