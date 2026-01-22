Una joven argentina denunció que fue abusada por tres futbolistas del club Alianza Lima en Montevideo

Una joven argentina de 22 años denunció que fue abusada sexualmente por tres futbolistas del club Alianza Lima, de Perú, en un exclusivo hotel de Montevideo, Uruguay.

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales al tanto de la denuncia. Según afirmó la joven, el ataque sexual habría ocurrido el domingo pasado en el hotel Hyatt.

Los jugadores denunciados son Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, todos de nacionalidad peruana. Tras la difusión pública de la presentación de la joven argentina, el club Alianza Lima comunicó que decidió “separar indefinidamente” a los tres futbolistas.

“Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro interno.

Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", según un comunicado publicado en la red social X por la institución peruana.

Según las fuentes consultadas, en su presentación, la denunciante sostuvo que fue al hotel, acompañada de amigas, tras aceptar una invitación que le hicieron los futbolistas.

“Siempre de acuerdo al relato de la joven, una vez en la habitación y luego de ingerir bebidas alcohólicas, fue agredida sexualmente por los tres futbolistas. Sostuvo que fue abusada con acceso carnal”, dijeron voceros del caso.

Carlos Zambrano, con la camiseta de la selección de Perú, marca al delantero argentino Lautaro Martínez Gustavo Garello - AP

La joven regresó a la Argentina y ayer “se presentó en el Hospital Muñiz, donde expresó su voluntad de instar la acción penal, indicando además que conservaba las prendas de vestir utilizadas al momento del episodio, motivo por el cual se dio intervención a personal policial de la Comisaría Vecinal 4A de la Policía de la Ciudad”, agregaron los informantes.

Tras la denuncia tomó intervención en el caso el juez nacional en lo criminal y correccional Edmundo Rabbione. El magistrado dispuso: “la apertura de actuaciones por abuso sexual con acceso carnal, darle intervención a la División Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género de la Policía de la Ciudad, el secuestro de las prendas, la obtención de las historias clínicas, la intervención del Programa 137 de Violencia Sexual, la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente y la aplicación de tratamiento de profilaxis”.

La víctima recibió un botón antipánico, dijeron fuentes policiales.

En 2021, cuando jugaba en Boca Juniors, Zambrano había sido imputado de lesiones culposas en tránsito.

El defensor peruano, el 2 de febrero de 2021, arrolló con su auto a un joven que regresaba en moto a su casa después de haber terminado su día laboral como delivery de un restaurante.