Lionel Messi ante PSG en el Mundial de Clubes: primer cruce con un ex equipo, morbo y entradas más caras

En dos semanas, la expectativa por ver a Lionel Messi en el Mundial de Clubes creció exponencialmente. De aquel juego inaugural del torneo entre Inter Miami y Al-Ahly, con entradas que eran vendidas por debajo del precio oficial, se pasa a la actual espera del duelo de octavos de final con PSG que causa el efecto contrario porque el conjunto del rosarino avanzó y se cruzará el domingo próximo con su último club.

En rigor, Leo jugará por primera vez ante un equipo del que fue parte. Y como su paso y la despedida de la entidad parisina no resultaron en un buen romance, el mata mata adquiere una relevancia especial. Por las reacciones en la víspera que genera ese enfrentamiento y porque, a diferencia de aquel 14 de junio en el que comenzó el campeonato, ahora hay un gran interés en los boletos para el encuentro que se desarrollará en el Mercedes Benz Stadium, de Atlanta.

Lionel Messi vuelve al estadio de Atlanta en el que anotó de tiro libre el gol decisivo en el crucial 2-1 de Inter Miami sobre Porto, por el grupo A. Brynn Anderson - AP

Aquella vez, por ejemplo, por 40 dólares una gran cantidad de hinchas de Boca que habían viajado para ver a su equipo en Miami consiguieron estar en el Hard Rock Stadium en el 0-0 de Inter Miami y Al-Ahly. Ahora, las localidades más baratas valen por encima de 110 dólares. En un estadio que tiene capacidad para 70.000 espectadores, Messi ya jugó por la segunda fecha del grupo A, frente a Porto, con 31.783 espectadores que vieron al argentino marcar de tiro libre el gol del triunfo por 2-1. Esta vez, se especula que las entradas quedarán agotadas.

Las más económicas son para la tercera bandeja, que tiene una vista espectacular del campo de juego techado que durante el resto del año aloja partidos de fútbol (MLS) y fútbol americano (NFL) y diversos shows, con buena frecuencia. Ver a Messi desde detrás de un arco cuesta unos 200 dólares y hacerlo a la altura de la mitad de la cancha supera los 400.

Cuando se fue de PSG a Inter Miami, en junio de 2023, a pesar de que tenía la posibilidad de extender su vínculo por otro año, la relación con los ultras del club francés había mutado. Mucho tiempo después, Lionel reveló que su plan A era volver a Barcelona, pero no pudo hacerlo por limitaciones financieras del club español, y recordó entonces sobre su etapa en el equipo parisino: “Fue una adaptación difícil, mucho más que lo que esperaba, más allá de que tenía gente conocida en el vestuario. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club y a la nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad... No fue fácil ni para mí, ni para mi familia“. La relación terminó fría, distante, y no hubo señales de reconciliación.

Messi dejó Paris Saint-Germain en junio de 2023 sin sonrisas; "no fue fácil para mí, ni para mi familia", reveló tiempo después.

Su incomodidad reflota por estas horas, con cierto morbo por el cruce y todo lo que ya se dice al respecto. “Para nosotros es mejor si juega enojado, porque es de esos jugadores que cuando tienen algo entre ceja y ceja dan un plus”, advirtió Javier Mascherano, el entrenador de Inter Miami. “Ya pasó, esta es otra historia. Y por el hecho de que el partido sea en Estados Unidos no creo que sea el mismo clima”, amplió el DT, aludiendo al que habría en Francia.

"PARA NOSOTROS MEJOR SI JUEGA ENOJADO." Mascherano habló sobre lo que se viene: MESSI VS. PSG.



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/tqvNCOZUP8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2025

“Sabemos que para tener alguna opción tenemos que hacer un partido perfecto, ya que vamos a enfrentarnos con un equipo muy fuerte”, evaluó Mascherano, en sus primeros conceptos con miras al cruce de los octavos de final.

Por lo pronto, los mensajes desde PSG llegan en distintos tonos. El club utilizó el martes sus cuentas en las redes sociales para saludar a Lionel por el cumpleaños 38, en una publicación que incluyó fotos de Messi en su paso por el conjunto parisino, y plantear el desafío: “Nos vemos el domingo”, con un emoji de un par de ojos que miran a un costado. Hay quienes lo leyeron como una provocación; otros no vieron en eso más que un saludo simpático.

🇦🇷 ¡Feliz cumpleaños Leo Messi! 🎂



Nos vemos el domingo 👀👋 pic.twitter.com/AB8aI2ELTe — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) June 24, 2025

El marroquí Achraf Hakimi, que fue compañero del argentino en PSG y todavía integra el plantel del hoy campeón de la Champions League, señaló: “Pasé dos años con él y todo estuvo muy bien. Después, en el campo no hay amigos. Intentará ganar, y nosotros, también”.

Achraf Hakimi y Messi fueron compañeros en PSG; este domingo serán rivales en uno de los octavos de final del Mundial de Clubes. Francois Mori - AP

Luis Enrique, que dirigió al rosarino en Barcelona en los tiempos en los que también estaban en el club culé Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y el propio Mascherano, integrantes hoy de Inter Miami, dejó una crítica a las canchas en su primer análisis: "La pelota rebota como si fuera un conejo. Es un problema para nuestro juego. No vamos a ponerlo como excusa, pero es un problema. No puedes jugar en el nivel que quieres y creo que FIFA tiene que tener en cuenta eso para al futuro".

El entrenador que unió a todos ellos bajo un mismo escudo y una misma filosofía de juego estará el domingo en la vereda de enfrente. El destino vuelve a ponerlos en un camino en común. Pero esta vez, a cara de perro.