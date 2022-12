Lionel Messi bajo la mirada poética de un periodista de The Guardian: “Emblema de la fragilidad efímera de la belleza humana”

escuchar

Suele ser un buen ejercicio mirar en perspectiva. Salirse de la cotidianeidad y el ritmo frenético para tener otra visión. Acostumbran hacerlo el periodismo deportivo británico, el estadounidense. Y viene bien desde la Argentina echar un ojo a lo que se escribe en el exterior para escuchar una campana neutral y precisa, y no por ello desapasionada.

Un ejemplo es lo que escribió Jonathan Wilson en el prestigioso diario británico The Guardian, después de presenciar Argentina 2 vs. Países Bajos 2 en Lusail. En cierta forma, el periodista temía que ese cuarto de final del Mundial Qatar 2022 fuera el último partido de la carrera albiceleste de Lionel Messi. “Si tenés lágrimas, guardalas para el martes, como temprano. Hay una angustia casi insoportable al ver a Messi en estos días”, introduce. “Está esto que hemos mirado, tratado, de lo cual nos hemos ocupado todas nuestras vidas. Algo en lo que hemos invertido una irracional parte de nuestras almas”, alude al fútbol, y continúa: “Él [Messi] es lo mejor que hemos visto en esto y cada partido puede ser el último en que lo veamos”.

Wilson sostiene que una conquista o dos de la liga francesa, e incluso una Champions League ganada en Paris Saint-Germain, no harán mella en su currículum. Que lo que sí le importa al argentino, y más que todas las otras cosas en el fútbol, es el Mundial. “Agreguen la Copa del Mundo y esa última pequeña objeción desaparecerá”, afirma, y elogia poéticamente al capitán rosarino: “Cada partido suyo en el Mundial es un emblema de la fragilidad efímera de la belleza humana, de la marcha eterna del tiempo”.

Según Wilson, las actuaciones de Messi son un "emblema de la fragilidad efímera de la belleza humana, de la marcha eterna del tiempo". Aníbal Greco - La Nación

De su mirada, publicada en un diario inglés, no escapa la pasión con que los albicelestes viven el fútbol, particularmente la Copa del Mundo. Wilson observa una “comunión ansiosa entre el equipo y los hinchas”, pero se pregunta cuán positiva termina siendo: “Lo que nunca estuvo claro es si esa energía emocional sostiene a la Argentina o la sofoca”. Pero a la vez destaca un legado que viene de lejos. Del propio Qatar: el Mundial sub 20 de 1995. Y ensalza a un hombre: José Pekerman. No tanto porque haya hoy en el seleccionado mayor tres de sus productos juveniles campeones mundiales en su momento (Messi en Países Bajos 2005; Ángel Di María y Alejandro “Papu” Gómez en Canadá 2007, junto a Sergio Agüero), sino más bien por lo que el DT forjó, a pesar de que el seleccionado mayor no ganó nada entre 1994 y 2020.

“Y sin embargo permanece la influencia de Pekerman, que creía que estaba desarrollando no solamente un jugador sino una persona, y cuya aproximación era mucho más holística que enfocada simplemente en el fútbol”, halaga Wilson al entrenador cinco veces campeón mundial sub 20 en siete torneos y doce años. Entre sus dirigidos estuvieron Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, tres de los cuatro integrantes técnicos del cuerpo que conduce al equipo nacional en Qatar 2022.

Su producto más famoso, Messi, parece recibir la razón por parte de Wilson cuando éste refiere que Louis van Gaal empezaba a reencarnarse como pragmático cuando hace ocho años le asignó una marca personal –la de Nigel De Jong– en aquella semifinal de Brasil 2014 y logró anularlo. Pero el periodista entiende que ahora Leo es más difícil de tomar: “Un duende flotando en la periferia del juego hasta el momento apropiado. Se puede marcar a un hombre; mucho más difícil es marcar a un fantasma”.

Messi "es sui generis, un jugador que puede funcionar solamente en su tempo excelentemente bajo", parece criticarlo el analista deportivo de The Guardian, pero utiliza las paradojas para elogiar al 10 argentino. Aníbal Greco - La Nación

Esa condición de espectro no es una crítica en Wilson. Más bien, un encomio. El periodista usa paradojas para elogiar al 10 argentino. Como esta otra: “Hablar de sus estadísticas de baja dinámica no tiene sentido: él es sui generis, un jugador que puede funcionar solamente en su tempo excelentemente bajo”. Y una más: “Messi deslizó una pelota cruzada, absurda en concepción, perfecta en ejecución. Antes de que todos siquiera registraran la posibilidad de una posibilidad, Messi había encontrado a Nahuel Molina con un pase tan perfectamente ponderado que el defensor lateral derecho estaba casi obligado a convertir”.

Wilson presenció en Lusail la actuación inconstante pero a ratos brillante del zurdo contra los naranjas. Su admiración no es cosa reciente, pero sí renovada. “Messi desbloqueó dos veces en la segunda mitad a los neerlandeses, sólo para que la torpeza de sus compañeros lo decepcionara”, escribió. Por acciones como ésa, según el periodista inglés, en Qatar la Argentina “ha vivido siempre al borde” y “el único lugar para el corazón es la boca”.

En la visión de Wilson, "la torpeza de sus compañeros" frustra a Messi, que conseguirá "su mayor gloria" en caso de hacer lo que Diego Maradona en México '86: inspirar "a un equipo que estaba lejos de ser el mejor del mundo". Jam Media - Getty Images Europe

Pero entiende que “preguntarse qué podría hacer él en un equipo mejor es perder de vista la cuestión”, porque “Diego Maradona inspiró a un equipo que estaba lejos de ser el mejor del mundo” y ésa “fue su mayor gloria”. Y ésa misma, entiende el analista deportivo nacido en Sunderland hace 46 años, “puede ser la de Messi, en el cierre de una era iniciada en Doha 27 años atrás”.

