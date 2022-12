La razón por la que la FIFA echó al influencer Momo Benavides como la voz del estadio en los partidos de Argentina

escuchar

Después de que la FIFA anunciara ayer la apertura de expedientes disciplinarios contra la Asocición de Fútbol de Argentina y la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol por los incidentes entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos en el duelo de cuartos de final, el youtuber Momo Benavides fue echado de su rol como voz del estadio en los partido de la selección nacional.

“Me echaron de la FIFA y no voy a ser más la voz de la selección”. Con ese título, Benavides utilizó su canal de YouTube para hacer su descargo y explicar la desvinculación.

“La FIFA tomó la determinación de sacarme a mí de la voz del estadio para la selección argentina”, comenzó Benavides, y siguió: “Me llegó un mail explicándome que se me daba de baja a mí, que a partir de ahora no iba a estar”.

El youtuber -quien se definió como amargado y triste por la decisión- contó que pidió explicaciones a autoridades, y dijo: “Tienen un punto, que es muy fino. Todo lo voy a hablar cuando termine el mundial”.

Benavides, se había convertido en la voz designada por la AFA no solo para presentar a los jugadores en estadios, sino también arengar a los hinchas en los partidos de Qatar donde juegue la selección argentina.

“Todo esto que pasa no es casualidad: es a raíz de lo que pasó en el partido Argentina-Países Bajos, en el que hubo muchas irregularidades según ellos”, evaluó el streamer, quien -sin embargo- no quiso propiciar detalles de lo que motivó su salida.

“No pasó ninguna irregularidad, no insulté a nadie, no me metí donde no debía, no hice nada. No pasa por ahí, lo van a entender cuando termine el mundial y lo cuente, pero da bronca porque Argentina hoy es el foco de todo el hateo”, sostuvo.

El streamer extendió su agradecimiento a la gente y anticipó que continuará con sus vlogs (galería de clips de videos) desde Qatar. “Lo importante de todo esto hay que bancar la Selección, hay que alentar a los jugadores y que Argentina llegue lo más alto, eso es de lo que no tenemos que ocupar”, subrayó.

Comité disciplinario

“El Comité Disciplinario de la FIFA ha abierto expedientes contra la Asociación del Fútbol Argentino por violaciones potenciales de los artículos 12 (mala conducta de jugadores y cuerpo técnico) y 16 (orden y seguridad en los partidos) del Código de Disciplina de la FIFA durante el partido Países Bajos-Argentina de la Copa Mundial FIFA, que tuvo lugar el 9 de diciembre”, anunció la FIFA en su comunicado difundido después del partido.

Y siguió: “Adicionalmente, el Comité de Disciplina de la FIFA ha abierto expedientes contra la Federación Neerlandesa de Fútbol por potenciales violaciones del artículo 12 del Código Disciplinario de la FIFA en relación al mismo partido”.

El partido, que le valió un triunfo por penales a la Argentina fue especialmente tenso y el árbitro del mismo, el español Mateu Lahoz, mostró 15 tarjetas amarillas (ocho a los argentinos y siete a los neerlandeses), así como una roja a Denzel Dumfries durante la tanda de penales.

En el tiempo adicional de la primera parte había amonestado a Wout Weghorst, que estaba entonces en el banquillo de suplentes. En la segunda mitad, Weghorst entró en juego y firmó los dos tantos que permitieron a Países Bajos forzar la prórroga.

LA NACION