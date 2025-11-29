Ver a Lionel Messi e Inter Miami vs. New York City online: cómo seguir la final de la Conferencia Este de la MLS 2025

Este sábado, desde las 20 (horario argentino), el Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul se enfrenta a New York City, en el marco de la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del norteamericano Jon Freemon, se disputa en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el equipo dirigido por Javier Mascherano goleó 4 a 0 a Cincinnati con dos tantos de Tadeo Allende y sendas anotaciones de Mateo Silvetti y Messi. El conjunto neoyorquino, por su parte, derrotó por la mínima diferencia a Philadelphia en semifinales con un gol del argentino Maximiliano Morález.

Inter Miami quiere seguir haciendo historia de la mano de Lionel Messi: ya está en la final de su conferencia en la MLS

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de septiembre de este año. Fue por la etapa regular de esta MLS e Inter Miami se quedó con la victoria como visitante con un contundente goleada por 4 a 0 gracias a las anotaciones de Baltasar Rodríguez, Luis Suárez y Messi por duplicado.

Inter Miami vs. New York City: cómo ver online

El partido no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final de la MLS 2025, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.51 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de New York City. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.11.

Posibles formaciones