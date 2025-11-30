Lionel Messi se consagró campeón de la Conferencia Este y ahora va detrás del único sueño que le falta

Carlitos Alcaraz, el número uno mundial del tenis, le da la copa a Jorge Mas, el dueño de Inter Miami. Acto seguido, el empresario le cede el trono a Lionel Messi, feliz como un niño, como si se tratara de su primer título, a los 38 años.

La celebración es a lo campeón: el equipo rosa logra por primera vez en su historia la Conferencia Este, al apabullar este sábado a New York City por 5-1. Ahora, busca lo que más quiere en esta etapa de su carrera, previa a su último Mundial: la MLS, que se definirá el sábado próximo. Tadeo Allende, otro argentino, la rompió toda: marcó tres goles.

Inter Miami abrió el marcador a los 15 minutos. Tadeo Allende capturó un pase magistral de Sergio Busquets, como en las viejas épocas en Barcelona. La lucha con su marcador fue sencilla, tomó la pelota y le pegó con alma y vida, al primer palo de Freese.

El delantero, de buen desempeño en Godoy Cruz, pasó por Celta y es pretendido por River. Es una suerte de 8 ofensivo o 7 retrasado, según la mirada imparcial. A los 23, el propio Allende extendió la cuenta: un cabezazo demoledor, luego de un largo, extendido y preciso centro de Jordi Alba.

El desarrollo era interesante, movido, cambiante. Maxi Moralez, que tuvo un cruce dialéctico con Leo Messi, lanzó un tiro libre perfecto, que encontró la cabeza goleadora de Haak.

De todos modos, llamó la atención el cara a cara entre la Pulga y Moralez, entre insultos, sobre todo, de parte del campeón del mundo. Fue un desarrollo con múltiples infracciones, advertencias y juego brusco.

En la cancha, disfrutando el partido, estaba Carlitos Alcaraz, el número uno del mundo, camiseta rosa en mano. Tuvo todos los condimentos la parte final: emociones, equivocaciones, inspiraciones. Y un resultado demoledor. Jordi Alba otra vez encontró en el aire a Allende, que esta vez cabeceó desviado.

Siete de los once titulares de Inter Miami eran argentinos y el entrenador, claro, Javier Mascherano. Ríos Novo, Weigandt, De Paul, Rodríguez, Allende, Messi y Silvetti.

La incontenible racha goleadora de Lionel Messi, de buen partido pero sin brillar, es extraordinaria. A los 38 años, el astro argentino convirtió 35 tantos y estableció 21 asistencias en la competencia hasta la final de la Conferencia Este.

En los cuatro partidos de eliminatorias, Messi convirtió seis tantos y repartió tres asistencias, además de participar decisivamente en otros cuatro tantos.

Hasta que en el desarrollo apareció Leo, al fin. Un pase de crack para Silvetti, que definió cruzado. La tensión siguió hasta el mejor tanto de la noche, convertido por Telasco Segovia, recién ingresado. El venezolano tomó el balón, luego de un pase de Messi y fue. Fue y fue. Se citó con Jordi Alba, que le dio una asistencia de taco, para la definición furiosa del volante, que no irá al Mundial.

Con Lionel Messi en el centro de la escena, Inter Miami celebra la obtención del título en la Conferencia del Este de la MLS CHANDAN KHANNA� - AFP�

El cierre del espectáculo fue a toda orquesta, con una definición de crack de Allende: la picó ante la salida del arquero. La goleada fue la mejor respuesta para una magnífica actuación.

Luego de dejar en el camino a Nashville y FC Cincinnati, Miami bailó a New York City, en el duelo que definió al representante del Este en la gran final del 6 de diciembre. Unas horas más tarde, se enfrentaron San Diego FC, gran revelación de la MLS en su temporada de debut, y Vancouver Whitecaps, que lidera el alemán Thomas Müller.

Lionel Messi, en plena lucha contra Aiden O'Neill Rebecca Blackwell - AP

De los cuatro equipos detrás de la gloria, New York City era el único que sabía lo que es jugar una final, con su triunfo en 2021.

Quinto clasificado del Este, la franquicia neoyorquina acudió al Chase Stadium rebosante de confianza tras eliminar al Philadelphia Union, el mejor equipo de la fase regular, de la mano de su peligroso trío de atacantes argentinos: Agustín Ojeda, Nicolás Fernández Mercau y el veterano Maxi Moralez, de 38 años. Sin embargo, fallaron ante Leo y compañía.

“Hasta ahora competimos bien, pero todavía no conseguimos nada”, advierte Mascherano. El Jefecito, debutante este año como entrenador de clubes, tuvo un perfil poco intervencionista en sus primeros meses pero en la fase culminante de la temporada no le tembló el pulso para grandes decisiones.

La más trascendente la tomó el domingo pasado, al enviar al banco de suplentes a un peso pesado como Luis Suárez en beneficio de Mateo Silvetti, el dinámico punta argentino de 19 años que se entendió a la perfección con Messi en la paliza 4-0 en la cancha del FC Cincinnati.

El proyecto más ambicioso que vio la MLS en sus 30 años, aún más reforzado con el arribo de Rodrigo De Paul, un campeón del mundo, no cumplió aún su promesa de dominar el fútbol norteamericano.

Esta es su última oportunidad de conseguirlo con el núcleo de figuras que aterrizó junto a Messi a mediados de 2023, ya que los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba colgarán los botines al final de esta temporada. Messi, en cambio, extendió su contrato hasta 2028 pero cada semana demuestra su hambre por brillar en la final. La mesa está servida.