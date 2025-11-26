El divertido video de los actores de Stranger Things con un guiño a la Argentina

Este miércoles la quinta y última temporada de Stranger Things podrá verse en el país a partir de las 22 h y la ansiedad de los fanáticos es total. A raíz de esto es que los protagonistas de la serie, que se estrenó por primera vez en 2016, prepararon un video especial con un guiño a los argentinos.

“Lo que me emociona ver a estos pibes juntos (por última vez) no tiene nombre. Stranger Things 5, volumen 1, llega hoy, esta noche a las 22″, escribieron desde el perfil de Instagram oficial de Che Netflix. Allí, se los puede ver Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo en medio de la rueda de prensa previa al desembarco de la quinta entrega en el gigante del streaming.

En medio de la promoción de la ficción estadounidense, los actores dedicaron unos minutos a enviar un mensaje para Argentina. “¡Hola, Argentina! ¿Nos extrañaron? Sabemos que no tienen a un Once (por el personaje de Millie Bobby Brown), pero tienen un diez con superpoderes", expresó Gaten. Acto seguido, Finn lo miró y le preguntó a quién se refería. “¿Messi?“, le contestó.

“Él hubiera sido muy útil en la pelea con Azotamentes”, comentó por su parte Caleb, en referencia a la entidad gigante del Mundo del Revés en la serie, la cual controla a otras criaturas y puede poseer a personas.

Mientras que recordaban aquel enfrentamiento y se referían a la nostalgia que les produce acercarse a la última temporada, rememoraron la vez que pisaron suelo argentino, precisamente en 2018. McLaughlin (Lucas), Noah (Will) y Sadie Sink (Max) fueron quienes se presentaron en la Comic-Con Argentina, la convención dedicada a la cultura pop.

En ese sentido, mencionaron el cariño del público argentino. “Eran muy buenos y amables. Amamos a nuestros fans argentinos”, comentó Noah, al mismo tiempo que Matarazzo expresó sus ganas de conocer el país.

Al momento en el que reprodujeron parte de lo que fue la Comic-Con, Wolfhard se lamentó: “Se ve muy lindo, ¿por qué no fuimos?“. Además, el actor que interpreta a Mike saltó de felicidad al darse cuenta que tenía un sweater albiceleste. ”Estoy full vestido con los colores de Argentina. Es una señal", completó.

“¡Queremos a Dustin en Argentina!”; “Es hoy! Al final, llorando antes de que arranque, más siendo la última!”; “Vengan a la Argentina, por favor”; “¿Y cuándo vienen? Digan ya", fueron solo algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el video.

Cabe recordar que el estreno de cada uno de los episodios será de la siguiente manera:

Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, a las 22 h.

(episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, a las 22 h. Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, el día de Navidad, también a las 22 h.

(episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, el día de Navidad, también a las 22 h. Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre, en fin de año, a las 22 h.

Tráiler del Volumen 1 de Stranger Things 5

Millie Bobby Brown anticipó que “cada capítulo será el equivalente a una película”. A continuación, los nombres y la duración de cada uno: