Ronald Koeman le contestó a Angel Di María por su frase sobre Lionel Messi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2021 • 10:34

Una frase de Ángel Di María, que advirtió que hay muchas posibilidades de que Lionel Messi pase a París Saint Germain, terminó de calentar el ambiente y generó la furia del holandés Ronald Koeman, entrenador de Barcelona, cuando faltan 12 días para el choque entre ambos equipos por los octavos de final de la Champions League.

Todo comenzó con una pregunta bastante sencilla y una respuesta breve de Di María tras el triunfo del miércoles de PSG sobre Nimes:

-¿Creés que puede llegar Lionel Messi a PSG?

-Ojalá que venga. Hay muchas posibilidades. Esperemos a ver qué pasa.

La respuesta de Di María que generó el enojo de Koeman 00:32

Video

A Koeman, tras el emocionante y dramático encuentro contra Granada (5-3 y clasificación para las semifinales de la Copa del Rey), le trasladaron esa respuesta y sin rodeos disparó: "Me parece una falta de respeto". Y enseguida fue más allá de la frase de Di María. "Es una falta de respeto que tanta gente del PSG hable de Messi, están calentando el partido. No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça cuando tenemos una eliminatoria contra ellos".

En realidad, Koeman también envió un mensaje al Mauricio Pochettino, entrenador del conjunto francés, que había dicho: "Jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Sería hermoso entrenar a Messi". Todo al mismo tiempo que el periódico Le Parisiein informó que la llegada de Messi fue el principal objetivo que le propuso el entrenador a los dirgentes del equipo.

Lionel Messi y Neymar, compañeros en Barcelona; en un futuro cercano podrían reunirse en Francia

Y para completar el panorama, el brasileño Neymar tampoco ocultó lo que piensa de la situación: "No hay nada que quiera más que volver a jugar con Leo".

Joan Laporta, expresidente del conjunto catalán y actual candidato para recuperar ese puesto en las elecciones del mes próximo, también se refirió a la presión que PSG está ejerciendo para quedarse con Messi. Y apuntó incluso a cuestiones legales. "El PSG se permite decir públicamente que quiere fichar a Messi. Esto el Barça no lo puede permitir porque es una falta de respeto. Y más viniendo de un club/estado que se salta las normas. En esto también hay que trabajarlo con UEFA y FIFA", se quejó.

El duelo entre Barcelona y PSG tuvo su momento de mayor emoción en los octavos de final de 2017, cuando los catalanes se recuperaron de un 0-4 en París para ganar 6-1 en el Camp Nou y avanzar a los cuartos de final.

Esta vez también se medirán en los octavos, pero el primer partido será en España, el 16 de febrero, y el desquite se jugará en Francia, el 10 de marzo.

Mientras tanto, la prensa catalana intenta aplacar la idea de que su máxima estrella abandonará el club. "Messi está cansado de los rumores que lo vinculan al PSG. El argentino adelantó hace unas semanas que no tomará ninguna decisión sobre su continuidad hasta que finalice la temporada y que está enfocado únicamente en el Barcelona", publicó el periódico deportivo catalán Sport.

Conforme a los criterios de Más información