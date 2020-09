Fuente: AFP

Cuatro días después de haber vuelto a disparar munición gruesa contra los dirigentes de Barcelona con motivo de la despedida de su amigo Luis Suárez, Lionel Messi concedió una entrevista en la que cambió el tono, asume una autocrítica y envía un mensaje conciliador, de "punto final a las desavenencias".

El diario catalán Sport dio un adelanto de la entrevista exclusiva con el N° 10 que publicará este miércoles. Los textuales marcan un giro a la postura de confrontación que hasta aquí había mostrado Messi con el presidente Josep María Bartomeu. "Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir", es una de las declaraciones.

El adelanto de la portada de Sport con la entrevista a Messi que será publicada este miércoles

El viernes, luego de asistir a la despedida de Suárez en el Camp Nou, el rosarino había publicado en su Instagram que el uruguayo no se merecía que lo echaran como lo estaban haciendo. Y remataba con una frase que apuntaba a la dirigencia: "Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada". Al día siguiente, el entrenador Ronald Koeman tomó distancia de la marginación de Suárez. Dijo que él estaba quedando como "el malo de la película", cuando la decisión ya estaba tomada por la dirigencia cuando asumió.

En otro pasaje de la entrevista, Messi parece asumir una autocrítica: "Debemos dejar las diferencias. Yo particularmente asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer a un Barcelona mejor y más fuerte".

Después del intento frustrado de irse de Barcelona, el capitán asegura ahora que su "compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue intacto". También tendió un puente con los hinchas: "Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección".

El 4 de septiembre, Messi anunciaba que se quedaba en Barcelona, pero no ahorraba críticas al presidente Bartomeu Crédito: Captura de Video / Goal

Messi anunció el 4 de septiembre, luego de varios días de litigio con el club, que se quedaba en Barcelona porque no estaba dispuesto a ir a los tribunales por la interpretación de una cláusula que según su criterio no obligaba a pagar 700 millones de euros para irse sin cumplir el año de contrato que le resta. En esa entrevista con el portal Goal, Messi había expresado: "Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y tapando agujeros. Me quería ir. Creía que era el momento de dar un paso al costado, que se había terminado mi etapa en Barcelona". Ahora, Messi quiere cerrar aquella tormenta. Desde el discurso se vuelve a poner en la centralidad de Barcelona.

