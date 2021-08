Lionel Messi cobró parte de su salario en criptomonedas, según anunció PSG

El futbolista argentino Lionel Messi recibió una parte de su sueldo del Paris Saint-Germain en tokens, un “elevado número” que ha formado parte del paquete de bienvenida del jugador al club parisino. De momento, se desconoce la cantidad exacta de tokens que recibió, aunque lo que sí se sabe es que este pase ha hecho que se dispare el precio de este token.

La medida se conoció por un comunicado oficial del club, que informó. “En una primicia mundial para un fichaje de tan alto perfil, Leo Messi recibió una gran cantidad de $ PSG Fan Tokens”.

A las 12.45 de este jueves, el token se cambiaba a 41,11 dólares (35,01 euros), aunque tocó los 49,9 dólares (42,5 euros) el pasado lunes, más del doble de lo que valía el 3 de agosto, cuando su precio se situaba en los 22,47 dólares (19,14 euros).

La compañía detrás de estos tokens, Socios.com, ha señalado en un comunicado que el impacto generado por este último fichaje elevó el volumen de contratación por encima de los 1.000 millones de dólares (852 millones de euros) en los últimos días.

Mesi con la camiseta número 30, que utilizará desde ahora PSG

”Paris Saint-Germain está recogiendo los frutos de su innovadora apuesta, y creo que esto va a marcar el comienzo de una nueva tendencia en la que los Fan Tokens desempeñarán una función muy importante en el deporte de alto nivel”, ha destacado el consejero delegado de Chiliz y Socios.com, Alexandre Dreyfus.

Socios.com también es ‘partner’ de otros equipos de fútbol que cuentan con sus propios tokens, como el FC Barcelona, el Manchester City, la Juventus, el AC Milán, el Valencia CF y el Atlético de Madrid, así como las selecciones de Portugal y Argentina.

La función del token para distintos clubes europeos y de otras partes del mundo está en experimentar con la emisión de criptomonedas propias. El objetivo es lograr algo parecido a lo que consigue una empresa con la emisión de acciones en la Bolsa: recaudar dinero a cambio de una especie de participación de los tenedores de esos activos en la vida del equipo. A diferencia de una acción, sin embargo, los fan tokens no otorgan derechos de propiedad sobre las organizaciones.

El furor por la llegada de Messi a PSG disparó negocios en todas las direcciones BERTRAND GUAY - AFP

Messi y su propia colección

Messi, además, lanzará el próximo 20 de agosto una colección de arte en NFT (token no fungible) con los momentos más importantes de su carrera en Barcelona.

La serie digital fue diseñada por el artista BossLogic, que ganó prestigio por sus afiches para las películas de Marvel.

Otra de las obras de Bosslogic: Lionel Messi incursiona en el negocio de los tokens

“Messiverse” será el título de la colección. Los tokens saldrán a la venta en la plataforma Ethernity Chain, que llegó a un acuerdo con el jugador para desarrollar el negocio.

El artista y diseñador BossLogic, que ha realizado afiches y diseños para Disney y Marvel, con la promoción de films como Spider Man y The Avengers.

Confeccionó cuatro series inéditas en NFT tituladas “Man from the Future”, “Worth the Weight”, “The King Piece” y otra aun sin nombre, que reflejan los numerosos éxitos de la carrera de Messi.

