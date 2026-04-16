Lionel Messi compró Cornellá, un club de fútbol catalán

BARCELONA.- La leyenda del fútbol Lionel Messi, todavía en activo en el Inter Miami, en Estados Unidos, convirtió en propietario del Cornellá, un equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona, anunció este jueves el club español.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, subrayó la institución en un comunicado.

Messi compró un club que lo acerca aún más a Barcelona. https://uecornella.cat/

Messi, de 38 años, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG y a partir de 2023 en el Inter Miami.

“Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también evidenció el capitán de la albiceleste con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona)”, se agregó.

Cornellá

El anuncio de Cornellá

Fundado en 1951, el Cornellá es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, la institución se consolidó como un referente en la formación de jóvenes futbolistas, se indicó en el comunicado. Según el club, por las filas del club pasaron figuras como el arquero de la selección española y el Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompañero de Messi tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo, entre otros.

Leones de Rosario

El equipo de Leones FC de Rosario

Messi también firmó su participación directa en el fútbol argentino meses atrás: Leones de Rosario Fútbol Club, la entidad fundada por la familia del crack, juega desde principios de este año en la Primera C.

El club tiene como presidente a Matías Horacio Messi, hermano de Lionel, mientras que María Sol, su hermana, aparece como vocal suplente. En tanto, entre otras autoridades, es revisor de cuentas suplente Tomás Matías Messi, sobrino del capitán de la selección.

Con información de AFP