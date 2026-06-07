Mundial 2026, en vivo: victoria de la seleccion argentina y la preparación para el cruce con Islandia

Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió este sábado en uno de los protagonistas del amistoso que la selección argentina le ganó 2 a 0 a Honduras, aunque no participó dentro del campo de juego. El arquero campeón del mundo, que atraviesa la recuperación de una lesión en una mano, apareció sentado junto a los fotógrafos ubicados al borde de la cancha y se dedicó a sacar fotos del encuentro con una cámara profesional. La escena fue registrada en video, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputaba el primero de sus dos amistosos previos al Mundial, Martínez siguió las acciones desde un lugar poco habitual para él. Las imágenes difundidas en distintas plataformas lo mostraron integrando el grupo de reporteros gráficos acreditados, cámara en mano, atento al desarrollo del juego y tomando imágenes del partido.