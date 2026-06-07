Mundial 2026, en vivo: victoria de la seleccion argentina y la preparación para el cruce con Islandia
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
La otra faceta de Dibu Martínez: fue fotógrafo de la selección en el amistoso contra Honduras
Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió este sábado en uno de los protagonistas del amistoso que la selección argentina le ganó 2 a 0 a Honduras, aunque no participó dentro del campo de juego. El arquero campeón del mundo, que atraviesa la recuperación de una lesión en una mano, apareció sentado junto a los fotógrafos ubicados al borde de la cancha y se dedicó a sacar fotos del encuentro con una cámara profesional. La escena fue registrada en video, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los hinchas.
Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputaba el primero de sus dos amistosos previos al Mundial, Martínez siguió las acciones desde un lugar poco habitual para él. Las imágenes difundidas en distintas plataformas lo mostraron integrando el grupo de reporteros gráficos acreditados, cámara en mano, atento al desarrollo del juego y tomando imágenes del partido.
Domingo de amistosos de preparación para el Mundial 2026
Este domingo se llevarán a cabo tres amistosos internacionales que incluyen a equipos que formarán parte del Mundial 2026. El primero de la jornada será el que enfrentará a Croacia contra la selección que no será parte de la cita mundialiste, Eslovenia, a las 15.45.
A las 17 se cruzarán Ecuador y Guatemala, que tampoco formará parte de la Copa del Mundo. Por último, a las 20 se dará un partido entre dos equipos que sí estarán en la máxima cita del fútbol a nivel selecciones: Colombia y Jordania.
La impactante despedida que recibió la selección de Paraguay en la previa del Mundial 2026
La selección de Paraguay le ganó 4-0 a Nicaragua este viernes por la noche, en lo que fue su último partido antes del Mundial 2026. En ese marco, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro recibió una increíble despedida de fuegos artificiales que rápidamente se hizo viral en redes sociales.
La selección argentina ganó 2-0 frente a Honduras
La selección argentina le ganó al equipo de Honduras por dos tantos contra cero. Los goles fueron de Lautaro Martínez, de penal, a los 37 minutos del primer tiempo, y de Giuliano Simeone a los 54, tras una jugada colectiva.
La selección de Venezuela fue superado por Turquía
Turquía venció 2-1 a Venezuela. El equipo latinoamericano abrió el marcador a las 14 minutos. Al cierre del primer tiempo, llegó el empate. A los 54 minutos Turquía anotó el segundo tanto y definió el resultado definitivo.
Brasil superó a Egipto en su último amistoso previo al Mundial 2026
Brasil venció este sábado por la noche al seleccionado de Egipto. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ganó por dos tantos contra uno. Es el último partido amistoso que jugará el equipo latinoamericano antes del comienzo del Mundial 2026.
Argentina jugó contra Honduras: la formación titular del conjunto albiceleste
Entrenamiento de la selección de España
☀️ ¡Buenos días desde el Campo Base de @baylorschool!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 6, 2026
Primer entrenamiento de la @sefutbol en EEUU. Let’s go!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/SlIcWqOcZ6
Nueva foto de Mbappé
June 6, 2026
El posteo de la selección de Inglaterra
The boys 👊 pic.twitter.com/yZPbFtwkBY— England (@England) June 6, 2026
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