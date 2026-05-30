Migró a EE.UU. hace 24 años, vio a Messi en persona en Qatar y será voluntario de FIFA en el Mundial 2026: “Ni lo dudé”

A pocos días del Mundial 2026, el migrante argentino Pablo Cecere se prepara desde Atlanta para ver a la selección albiceleste desde un contexto distinto al clima eufórico de Qatar 2022. Bajo esta premisa, podrá vivir el torneo de otra manera a través de su flamante rol como voluntario en la FIFA y su trabajo en The Coca-Cola Company.

La historia de Pablo Cecere en Estados Unidos

Cecere emigró de la Argentina en julio de 2002 en plena crisis del “corralito”, mientras trabajaba para el banco Citibank. Vivió 12 años en Miami, donde la transición fue “liviana” por la cultura hispana y el fútbol.

Luego se mudó a Michigan, donde experimentó un choque cultural. “Sentí que la gente era muy amable y que nunca te iba a decir nada malo. Por tanto, hubo un punto en que yo no encajaba en todo eso. Era como el raro allí”, contó Pablo en diálogo con LA NACION.

Pablo Cecere vivó durante un tiempo en Michigan, donde experimentó su primer choque cultura desde que llegó a EE.UU. Erin Hooley - AP

Tras pasar de forma breve por Los Ángeles, se estableció hace ocho años en Atlanta, ciudad que eligió por su diversidad multicultural y un clima similar al de Buenos Aires.

“Atlanta es una de las ciudades más diversas que hay. Es donde me sentí más a gusto en cuanto al estilo de vida. En Los Ángeles era como un nivel de vida inalcanzable”, señaló.

Su contacto con el fútbol y los mundiales

La historia de Pablo se encuentra marcada por su pasión futbolística. Durante el Mundial de Francia 1998 estuvo a punto de asistir, pero canceló a último momento cuando la Selección argentina fue eliminada del torneo al perder 2 a 1 con Países Bajos.

Su revancha con los mundiales ocurriría en Qatar 2022, cuando tras la victoria ante Países Bajos en penales, viajó de inmediato sin tener entradas ni hotel asegurado.

“Cuando se jugó el partido contra Países Bajos en el Mundial 2022 tenía en la memoria aquel partido que perdimos en el 98. Así que dije: ‘Bueno, si ganamos este partido me voy para allá’. Ya me había quedado con la misma espina del 98, así que cuando terminaron los penales, me compré un boleto a Qatar y me fui”, detalló.

Pablo Cecere fue a Qatar luego de que la Selección argentina le ganara a Países Bajos Cortesía de Pablo Cecere

Durante su tiempo en Qatar, vio en vivo la semifinal contra Croacia y la histórica final ante Francia, con Messi a pocos metros de donde estaba. Esta experiencia la describe como la más linda de su vida por la convivencia pacífica entre hinchadas y los “banderazos” coordinados por los argentinos.

“En la final terminamos a las cuatro de la madrugada. Salimos a esa hora de la cancha y a las ocho de la mañana tenía que tomar un vuelo, así que fue un día increíble”, reflexionó sobre su viaje a Qatar en 2022.

Pablo Cecere estuvo también en la final de Copa América 2024 Cortesía de Pablo Cecere

Después del triunfo de Argentina en el Mundial, siguió a la selección desde su casa en Atlanta y organizó diferentes eventos. Para la Copa América 2024, asistió a la final en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens sin entrada, como muchos otros simpatizantes, mientras ayudaba a trasladar un bombo para la hinchada.

“Tuve que ir a llevar el bombo ese día para el banderazo y bueno, terminé en la cancha viendo el partido también”, reveló entre risas.

Trabajo en Coca-Cola y voluntariado en el Mundial 2026

En noviembre del año pasado, comenzó a trabajar en Coca-Cola para encargarse de las promociones de la FIFA vinculadas al Mundial. Su labor consiste en colaborar con distribuidores y embotelladores en el marco del patrocinio principal que la empresa tiene con el torneo.

Fernando Cecere prevé vivir el Mundial 2026 como voluntario para diferentes partidos en Estados Unidos Cortesía de Pablo Cecere

“Fue una decisión muy rápida. Ni lo dudé. ‘Por supuesto, quiero hacerlo’, les dije. No había muchas cosas que pensar, dado que no fue un tema de dinero. Ahora desde mi oficina veo el estadio del Mercedes-Benz Stadium”, dijo sobre su trabajo en Coca-Cola.

Además de su trabajo corporativo, fue seleccionado como Competition Manager para el Mundial 2026, luego de un riguroso proceso que inició en septiembre que incluyó una entrevista de 50 preguntas sobre cómo actuar bajo presión.

En este rol, integra parte de un equipo de apenas cinco personas por sede y tiene la responsabilidad de garantizar igualdad de condiciones para los equipos, desde la llegada de los micros hasta la logística de vestuarios (toallas, bebidas) y tiempos de calentamiento.

Pablo Cecere fue seleccionado como Competition Manager para el Mundial 2026, cargo que tienen solo cinco personas por sede Pablo Cecere

“El día previo al partido se hace una reunión donde se define a qué hora va a llegar el autobús con los jugadores y qué necesita cada equipo”, dijo.

Y agregó: “La idea es que estén los representantes de los dos equipos para definir cuántas toallas y bebidas se van a dar. El día del partido, tenemos que asegurarnos de que los seleccionados lleguen al estadio y que estén listas todas las camisetas o las bebidas en los vestuarios”.

Expectativas para el Mundial 2026

A diferencia de su experiencia en Qatar, Cecere ve desafíos significativos para los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos. Por un lado, argumenta que en el país norteamericano se vive el fútbol más como un negocio o espectáculo que como una pasión.

Pablo Cecere asegura que en Estados Unidos el fútbol se vive más como un negocio o espectáculo que como una pasión deportiva Cortesía de Pablo Cecere

Esto lo observa en su trabajo, donde muchos organizadores locales no comprenden conceptos básicos del juego o la fase de grupos. “Me pasa mucho que tengo que pedirles a las personas que escriben los textos de las promociones que me lo muestren primero”, reconoció.

“En los escritos me decían, por ejemplo, los ‘partidos de clasificación’ y no es así, ya que los equipos que están en el torneo ya están clasificados. Después han escrito los playoffs en vez de knockout rounds“, añadió.

Por otro lado, destaca que las grandes distancias y los altos costos de transporte o alojamiento (con gastos entre los US$300 y US$500 por viaje o noche de hotel) harán que los fanáticos estén muy dispersos en comparación con la concentración que hubo en Doha. Asimismo, advierte mayores restricciones en el tamaño de las banderas y la conducta en los asientos.

Pese a las dificultades que enfrenta el Mundial 2026, Pablo Cecere asevera que con otros argentinos van a organizar diferentes encuentros Cortesía de Pablo Cecere

“El tema con este Mundial es que tenés que viajar en todos los partidos. Los estadios no están cerca, con lo cual hay recintos que están a más de media hora, 40 minutos de las ciudades. Es mucho trabajo de logística y de que la gente por ahorrar no va a estar en el mismo lugar del partido”, señaló.

Para aplacar la dispersión geográfica, las organizaciones de hinchas argentinos han acordado unificar esfuerzos al convocar un “Banderazo Argentino” la tarde anterior a cada partido en un lugar público.

El primer banderazo está pautado para el 15 de junio en Kansas Cortesía de Pablo Cecere

En Kansas City, el primer banderazo está programado para el 15 de junio a las 18:00 hs en la fuente del Mill Creek Park. Al día siguiente, el 16 de junio, se jugará el primer partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 contra Argelia.

De igual modo, Pablo se refirió a la continuidad de fiestas como la Alta Joda Fest, creada por Dustin Luke, creador de contenido, vlogger e influencer estadounidense que ha seguido a la selección en torneos anteriores y estará presente en cada sede del Mundial.

“Estamos mucho más organizados que otros países. Vamos a buscar reunirnos como hinchada y ver dónde terminamos“, aseguró con la mirada puesta en la Albiceleste y su nuevo camino hacia la Copa Mundial 2026.