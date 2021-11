Lionel Messi: cuál es su lesión, cómo se la trataría y la incertidumbre sobre su futuro inmediato

Lionel Messi tiene que parar. Si bien todavía no se activan todas las alarmas, lo cierto es que La Pulga se perderá el partido de PSG de este miércoles con Leipzig, por la Champions League, y el departamento médico del seleccionado argentino evalúa un viaje a España para examinar la rodilla izquierda, maltrecha desde el partido con Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas, cuando recibió una patada del defensor Luis Martínez. Aquel partido se jugó el 2 de septiembre: pasaron ya dos meses y el problema no se resolvió. El lugar elegido para los estudios sería la clínica CEMTRO, donde se atendió en 2015 tras sufrir la rotura del ligamento colateral en esa misma rodilla en un partido de liga contra Las Palmas. En aquella ocasión, el tratamiento fue conservador y no requirió intervención quirúrgica.

La Pulga padece una “contusión ósea”, la raíz de los problemas musculares que aquejan al capitán argentino desde hace un par de semanas, y que le impidieron salir a jugar el segundo tiempo del encuentro ante Lille, por la Ligue 1, el viernes pasado. PSG confirmó la ausencia del rosarino mediante un escueto comunicado y detalló los dos percances físicos que sufre Messi: “Una molestia en los isquiotibiales en (la pierna) izquierda y un dolor en la rodilla tras un golpe”. La primera, consecuencia de la segunda.

Tras disponer su sustitución en el descanso, Mauricio Pochettino, entrenador del equipo francés, evaluó que la lesión del ex futbolista de Barcelona no le impediría estar convocado para el encuentro ante los alemanes de este miércoles. El DT precisa como el agua a Messi: es el máximo goleador del equipo en el torneo continental, con tres anotaciones. Sin embargo, no lo tendrá. Como tampoco lo tuvo a disposición en seis de los 11 partidos de Le Championnat, el torneo local. Entre la falta de entrenamientos producto de su salida de Barcelona, los viajes para jugar con la selección y los problemas físicos, el refuerzo estrella de los parisinos se perdió más de la mitad de los minutos en la competencia doméstica.

La lesión de La Pulga se sintió en París, pero también repercutió en el complejo Julio Humberto Grondona, de Ezeiza, donde se entrenan los seleccionados argentinos. A la segura baja de Sergio Agüero, quien estará inactivo durante al menos tres meses y mientras recibe tratamiento médico por su arritmia cardíaca, se le sumó la noticia de este malestar físico de Messi. La idea sobrevolaba desde el fin de semana: que algún integrante del cuerpo médico viajara a Europa para examinar in situ a La Pulga y ver si puede estar disponible para los dos compromisos de eliminatorias que pueden sellar el pasaje argentino al Mundial de Qatar 2022. El equipo dirigido por otro Lionel, Scaloni, se mide con Uruguay el viernes 12 en Montevideo y luego recibe el martes 16 a Brasil en el estadio del Bicentenario, de San Juan. Luego de la fecha de Champons League y europa League, el entrenador dará la lista de convocados.

A los 34 años, el físico de Messi no es el mismo que a los 20. Y la patada recibida en Caracas hizo mella en su carrocería. Si bien nadie se atreve a pensar que pueda estar algunas semanas fuera de las canchas, sí es un hecho que su situación será monitoreada y que la idea es un tratamiento conservador para que la molestia mejore y pueda entrenarse con normalidad. Perder al Kun, que iba a volver a ser convocado, y a su capitán en cuestión de horas serían dos pésimas noticias juntas para el equipo argentino.

En las últimas horas, la prensa europea le dedicó tiempo y espacio a la “galaxia Messi”. Por un lado, el argentino le dio una entrevista exclusiva al diario catalán Sport en su casa de París. Allí se refirió a la exigencia que implica llegar a un nuevo club, adaptarse a otro país y un sistema distinto y, a la vez, viajar para representar a la Argentina en sus compromisos internacionales. “A nivel deportivo, como que no terminás de arrancar nunca. Hay partidos de selección todos los meses y no terminás de acomodarte que ya te tenés que ir otra vez”, señaló Messi durante la entrevista.

En relación a su adaptación a PSG y a sus nuevos compañeros, La Pulga añadió: “Eso dificulta más las cosas, pero de a poquito voy entrando en la dinámica del club. Porque más allá de que son dos meses que son acá, todavía no son muchos los paridos que jugué. Todavía estoy acostumbrándome a cosas”. Son dos meses de vida nueva, país nuevo y equipo nuevo. Por más que haya ganado seis veces el Balón de Oro, Messi también tiene sus tiempos.

Esos faltazos de Messi por diferentes cuestiones motivaron la primera crítica de un ejecutivo de PSG. El brasileño Leonardo, director deportivo del club, protestó en público. “¿Messi? Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses ha pasado más tiempo con su selección que aquí, disputó tres partidos en la última ventana internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve, y ahora tiene problemas musculares”, se quejó el ex futbolista del seleccionado brasileño.

En la conferencia de prensa previa al duelo de Champions League que PSG jugará ante Leipzig, el entrenador argentino habló sobre la lesión de Messi, pero no pudo dar muchas precisiones: “Esperamos que la evolución de su lesión sea buena y que pueda estar con nosotros lo antes posible. No puedo decir nada más”, respondió Pochettino sobre el rosarino que fue descartado de la convocatoria del duelo clave que el equipo se jugará para lograr la clasificación a octavos de final.