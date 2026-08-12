Lionel Messi dejó la Argentina y regresa a Miami con su familia tras la despedida a su padre

Lionel Messi partió este martes por la noche desde la Argentina rumbo a Estados Unidos tras la despedida a su padre, Jorge Messi, y llegará este miércoles para reincorporarse a Inter Miami, que jugará ante León por la Leagues Cup. El futbolista había llegado al país este sábado, junto con su familia, para acudir al velatorio íntimo a su papá en el cementerio El Prado, en Rosario.

El vuelo del capitán de la selección argentina salió a las 22.53 desde el Aeropuerto de Rosario. Según el sitio FlightRadar24, el futbolista y su familia viajan en un Bombardier Global 6000 y se estima que llegue alrededor de las 6 de este miércoles.

Tras conocerse la muerte de Jorge Messi, que falleció a los 68 años en un sanatorio de Rosario en el que estaba internado, el capitán de la selección nacional decidió volver al país para darle el último adiós en una ceremonia íntima junto a su familia. Aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal durante la noche del sábado y el domingo participó de la despedida. Cerca de las 12, el futbolista abandonó el cementerio.

Messi había llegado al país el sábado LUIS ROBAYO - AFP

Tal como informó LA NACION, Jorge Messi murió este sábado a las 2 de la madrugada tras una prolongada enfermedad. En junio se hizo público que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”. Desde el Sanatorio Centro de Rosario emitieron un comunicado en el que notificaron la muerte y marcaron que, por respeto a la privacidad de la familia, no darían más información sobre “las circunstancias médicas del fallecimiento”.

El 18 de junio pasado, luego del partido de la Argentina ante Argelia por el Mundial 2026, surgieron fuertes versiones sobre una complicación en el estado del padre del jugador y, horas más tarde, la familia Messi emitió un comunicado para desmentir su fallecimiento y confirmar que recibía tratamiento por un cuadro médico.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron ese día.

Jorge Messi murió este sábado a los 68 años

Luego, tras el triunfo de la selección argentina por 3 a 0 en el debut del Mundial 2026 ante Argelia, Messi explicó por qué se emocionó y rompió en llanto tras el primero de sus tres goles. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, expresó.

Después de la derrota ante España en la final del Mundial, Messi volvió a la Argentina en un vuelo privado para estar con su padre. El capitán estuvo en el país hasta el 29 de julio y se fue a Estados Unidos. Allí se reincorporó a Inter Miami y retornó a las canchas. El sábado en el que falleció su padre tenía previsto jugar, pero tomó la decisión de viajar para permanecer cerca de su familia.

Debido al delicado estado de salud que atravesaba Jorge Messi, ni él ni Celia Cuccittini, madre de Lionel, viajaron a Estados Unidos para acompañar a su hijo durante el Mundial, tal como hicieron en ocasiones anteriores.

Además de Lionel, Jorge Messi era padre de Matías, Rodrigo y María Sol. Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.