Lionel Messi: el lamento por lo que no aprendió de chico, dónde nació el conflicto con los mexicanos y el equipo del Chavo el 8

Lionel Messi fue el protagonista de la primera edición de esta temporada del podcast “Miro de atrás”, que tiene al arquero Nahuel Guzmán como uno de los anfitriones. En medio de un contexto de charla distendida, con humor y propuestas curiosas, el capitán de la selección argentina entregó múltiples declaraciones interesantes durante algo más de una hora y cuarto del que participa, además, el comunicador Gonzalo Iglesias.

En su ida y vuelta, Leo alternó entre las confesiones vinculadas a su infancia en Rosario, las dificultades en su educación tras la partida a Barcelona, el recuerdo de sus inicios en el fútbol, el valor de Diego Maradona en su vida, la valoración del camino recorrido y su picante relación con México en los Mundiales, en función de que el guardameta argentino está radicado allí. Asimismo, desde su llegada a Inter Miami son más frecuentes los cruces con equipos aztecas.

“Me arrepiento de muchísimas cosas y se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, estudiar, estar preparado... ¡No haber aprendido inglés de chico! He tenido tiempo para estudiar inglés y no lo hice, me arrepiento un montón. Me pasó de estar con personalidades increíbles para poder hablar, tener una charla y te sentís medio ignorante. Decís: ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”, confesó Messi, al recordar su etapa escolar. “El fútbol es otra forma de vivir y también te enseña. Te da mucho valor, forma vínculos con gente que se llevan para toda la vida”, agregó.

La educación es importante para exponenciar las oportunidades 🤝📚



Ve el episodio completo con Messi en nuestro canal de YouTube: https://t.co/hF0ktlcVdd pic.twitter.com/hoXXSphYW5 — Miro de Atrás (@MDA_Podcast) February 24, 2026

Para Leo, las tensiones con México comenzaron cuando el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez hizo un comentario duro en redes sociales sobre un hecho sucedido en el vestuario argentino tras el triunfo en el Mundial de Qatar 2022: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”. Aseguró el rosarino: “Ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo. Y nada que ver. Fue una situación normal de cualquier partido, de cualquier vestuario, el que juega un partido y tiene vestuario sabe que es normal [que las camisetas estén en el piso]. Después de cambiarla te la sacás y la ponés ahí, está toda transpirada, como la mía que se llevó [Andrés Guardado]. Creo que se hizo [de eso] algo muy grande". Más tarde, el púgil se disculpó, pero el tema ya estaba viralizado.

Canelo Álvarez amenazó a Messi por supuestamente patear la playera de México @Canelo/Twitter

Enseguida, amplió respecto de aquel choque. “Teníamos el miedo de perder y de no pasar de ronda. Incluso, hablamos en el grupo todo lo que nos jugábamos. Veníamos de un invicto de 36 partidos y teníamos que volver a ganar... No nos podíamos quedar en lo de Arabia. México es un rival que siempre nos hizo fuerza. No hubo muchas situaciones, ni para uno ni para otro. Con el gol ese (el de 1-0, que convirtió) nos soltamos, nos liberamos y volvimos al principio, la foto era otra”, repaso, entre algunas sonrisas y recuerdos de otros enfrentamientos entre ambas selecciones. “Nos cruzamos mucho en momentos importantes”, apuntó.

Y analizó el nivel de los clubes aztecas. “Se ha emparejado mucho la competencia entre Estados Unidos y México, incluso a nivel de selección. Los equipos de la MLS han crecido mucho y cuando vienen los equipos mexicanos a jugar acá, les cuesta. Lo escuché hablar la otra vez al Turco (Mohamed) cuando quedaron eliminados de la Leagues Cup y lo que dice es verdad: el hecho de que los equipos de la MLS vayan para México es una ventaja para los mexicanos porque hay altura, juegan de local, estadios con 60 o 70 mil hinchas llenos. Eso juego también. Por eso las últimas Conchampions las ganaron los mexicanos”, sostuvo.

Lionel Messi y Patón Guzmán fueron compañeros durante algunos años en la selección argentina Twitter

Al momento de recordar a Maradona, Messi destacó: “Diego rompió todas las generaciones y después vos crecés con el Diego, con todos sus videos. Yo lo vi en Newell’s, pero era chiquito, no me acuerdo tanto. Ese día, el debut de él, el gol que hace... quedó marcado. Entonces, Diego va más allá de cualquier cosa”. La primera charla entre ellos fue cuando el rosarino fue a La Noche del 10, el programa que conducía Pelusa. “Me invitaron y fui, claro. Me acuerdo que estaba con mi viejo, mi tío, mis primos, hermanos... y se me apareció en el camarín. Fue una locura”, afirmó. Jugaron al fútbol-tenis. “Fue el único partido que perdió y quiso que vaya otro día para la revancha. Cuando fue técnico, se prendía en algunos partiditos y no le gustaba nada perder, tampoco”.

Por otra parte, se refirió a su día a día, desde el lado personal. “Hay que disfrutar, aunque a veces es difícil. No todos pasamos por lo mismo y también hay personas que enfrentan situaciones diferentes y difíciles. Pero nunca debemos dejar de disfrutar de la vida. Personalmente, hoy disfruto mucho más de lo que me pasa, de lo que hago, de mi familia, de mis hijos, del día a día, de las pequeñas cosas. Siempre es un buen día para disfrutar porque no sabemos qué pasará mañana”, añadió.

Y completó la charla con el desafío de formar un equipo muy particular: le dieron cartas con la imagen de los personajes de El Chavo del 8. Entonces, en medio de bromas y explicaciones distendidas, Leo se vistió de entrenador y propuso la siguiente formación: El Profesor Jirafales en el arco; Popis, Don Ramón, el Señor Barriga y Doña Florinda en la defensa; Ñono en el medio; El Chavo y la Bruja del 71 en el mediocampo; El Chapulín de enganche y la Chilindrina y Quico en la delantera. De DT puso al Dr. Chapatín.

JAJAJA, Lionel Messi armando un XI ideal con personajes del CHAVO DEL 8.



Espectacular. 😅🇦🇷🇲🇽 pic.twitter.com/GrrzfgQK9f — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 24, 2026

Fue un recreo en la conversación antes de hablar sobre los penales, en un diálogo entre quien pateó muchos y el que los atajaba. De hecho, convivieron en la pretemporada del Mundial de Rusia 2018 y Leo reveló que “al Patón le patee un millón de penales, y cuando tengo el penal ante Islandia, yo le había pateado mucho a él abriendo el pie e iban todas al ángulo. Pero cuando llegué a la pelota y abrí el pie, se la di al arquero en las manos. Me quería matar. Son cosas que pasan”.

En la despedida, confesó que cuando Guzmán le hizo la propuesta, no dudó en aceptar: “Le tengo mucho cariño a él. Sabía que iba a estar cómodo, de que iba a ser de esta manera. Lo dije el otro día, [aunque] yo no soy de hablar mucho”.